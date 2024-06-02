Люди на Майдані заспівали пісень в пам'ять про госпітальєрку Ірину Цибух: щемливі кадри

У Києві прощаються із загиблою Іриною "Чекою" Цибух. Стало відомо, що на прощання заспівають 10 українських пісень.

Госпітальєрка Ірина Цибух сама обрала. які пісні будуть співати. Вона загинула на Харківщині 29 травня, всього за кілька днів до того, як їй мало виповнитись 26 років.

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Що співатимуть в пам'ять про Ірину Цибух

У батальйоні парамедикині розповіли, що вона написала, що хоче, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосо, щоб погасити журбу рідним співом.

10 пісень від Ірини для виконання на Майдані:

"Зродились ми великої години" (гімн ОУН)

"Пісня буде поміж нас" (Володимир Івасюк)

"Весна і ти" (ВІА “Візерунки шляхів”)

"Сонце низенько" (народна)

"Намалюй мені ніч" (Мирослав Скорик)

"Запроси мене у сни" (Володимир Івасюк)

"Лента за лентою" (повстанська)

"Леся" (Krutь)

"Ой, у лузі червона калина" (стрілецька)

"Україна" (Тарас Петриненко)

На Майдані співають у пам'ять про "Чеку": дивіться відео

Що відомо про Ірину Цибух