У Києві відбулася масштабна церемонія прощання з засновником ОУН Євгеном Коновальцем

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві попрощалися з першим головою ОУН та командиром Січових стрільців Євгеном Коновальцем. Прах видатного українського діяча повернули на рідну землю з Нідерландів після понад восьми десятиліть перебування на чужині.

Віддати шану полковнику прийшли вищі державні посадовці, військові, духовенство та сотні небайдужих громадян, передає 24 Канал.

Як відбувалося прощання з Коновальцем?

Заупокійна служба за Євгеном Коновальцем тривала у столиці протягом двох днів, 15 та 16 серпня. До Патріаршого собору УГКЦ, куди останки доправили напередодні, прибули делегації з різних куточків країни.

Зокрема, в історичній події взяли участь представники Львівської ОДА та обласної ради, духовенство, односельчани діяча, а також заступник голови Київської ОДА Іван Добровольський, пластуни та колектив Боярського академічного ліцею.

У храмі встановили чорно-білий портрет полковника, а саму труну вкрили державним прапором України та військовими атрибутами, оточивши вінками з червоними трояндами та квітами, схожими на соняшники.

Прощання з Євгеном Коновальцем / Фото ОВА

Церемонію прощання також відвідали керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, представник ГУР Андрій Юсов, волонтер Сергій Притула та президент Української Стрілецької Громади Канади Андрій Суханівський. Очільник української розвідки наголосив на важливості відновлення національної пам'яті.

Це повернення нашої історії, це повернення свідомості нашої нації. Розумієте, це, певною мірою, стовпи нашої новітньої історії. Є сучасні борці, у радянські часи теж були борці, були визвольні змагання, були козацької доби, Київської Русі і так далі. І усі вони є наша історія, невід'ємна частина,

– сказав Буданов.

Своєю чергою Ірина Верещук зауважила, що засновник ОУН вірив у майбутнє незалежної держави. "Через 100 років Коновалець повернувся до України, заради якої жив, боровся і загинув. І у цьому є велика історична справедливість", – сказала вона.

Керівник ОП прийшов на прощання з Коновальцем / Фото з телеграму Буданова

Особливу данину пам'яті полковнику віддали бійці Сил безпілотних систем ЗСУ та військовослужбовці Першого корпусу Нацгвардії "Азов". До собору прийшли представники 413 полку "Рейд", 59 бригади "Степові хижаки", 411 бригади "Яструби", 427 бригади "Рарог", 429 бригади "Ахіллес" та Навчального центру СБС.

СБС вшанували пам'ять полковника Євгена Коновальця / Фото Сили безпілотних систем

Заступник командира 413 полку "Рейд", друг Джанго, звернувся до присутніх із потужною промовою.

Жоден з нас не має права ні на слабкість, ні на сумнів, ні на вигорання. Зараз на наше сучасне військо рівняється весь світ. Весь світ споглядає, як наші підрозділи, зокрема, Сили безпілотних систем, дуже талановито і вміло борються проти більше ніж стомільйонного варвара",

– сказав військовий.

Архиєрейську Божественну літургію та панахиду очолив глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Він нагадав, що постать Коновальця має особливе значення для столиці, адже у листопаді – грудні 1918 року в Будаївці, що є історичним районом сучасної Боярки, розташовувався штаб Корпусу Січових стрільців. Тоді українські сили захищали Київ під час Протигетьманського повстання.

Він був той, який умів не розчаровуватися навіть тоді, коли історичні обставини, зокрема, у 20-х, у 30-х роках, начебто поставили крапку на змаганнях українців за свою незалежну, вільну, Соборну Українську державу,

– заявив предстоятель УГКЦ.

Згодом останки Євгена Коновальця планують тимчасово перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі, де 25 травня 2026 року вже знайшли спокій інший діяч ОУН Андрій Мельник та його дружина Софія. У майбутньому прах першого голови ОУН має бути перенесений до Українського національного пантеону.

Пластуни Київщини долучилися до церемонії прощання з полковником Коновальцем / Фото КОВА

Що відомо про повернення праху Коновальця в Україну?

Ексгумацію останків Євгена Коновальця провели 11 серпня на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі, де він був похований після вбивства радянським агентом Павлом Судоплатовим 23 травня 1938 року.

Вже 13 серпня прах зустріли в Україні з державними та військовими почестями. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров зазначив, що процес репатріації тривав понад пів року.

Окрім того, що було перевезення, зустріч на рідній землі – Закарпатті, логістика, ми ще робили МРТ, КТ для того, щоб мати повний об'єм інформацій про тіло полковника. Тож ця історія, вона насправді дуже є довгою, великою і потребує, очевидно, ще своєї певної фіксації,

– сказав Алфьоров.

Він також додав, що наразі ведеться робота над перепохованням ще кількох представників вищого командування армії УНР, проте їхні прізвища поки не розголошуються.

Прощання з Коновальцем у Патріаршому соборі: дивіться відео