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      Прославляли окупантів: прикордонники заборонили в’їзд в Україну двом ірландцям – фото

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      В Україну заборонили в'їжджати 2 ірландцям
      В Україну заборонили в'їжджати 2 ірландцям / фото з відкритих джерел

      Чоловіки прибули із Дубліна в аеропорт "Бориспіль". Там розгорнули символіку країни агресора і почали вигукувати: "ДНР, вперед!". Тепер ці громадяни Ірландії нев’їздні терміном на 3 роки.

      За словами ірландців, вони прибули в Україну з туристичною метою. Один із них повідомив, що збирається навідатися до своєї дівчини. Проте зворотних квитків чоловіки не мали. Окрім того, вони нещодавно перебували в Росії.

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      Учора рейсом з Дубліна в київський "Бориспіль" прибули двоє ірландців. Під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки та вигукували: "ДНР, уперед!". Один із них був у футболці з національною символікою країни-агресора. У багажі ірландців прикордонники виявили пропагандистські й провокативні предмети,
      – повідомили у ДПСУ.

      Зазначимо, що використання георгіївської стрічки в Україні заборонене законом. Так, за це передбачена адміністративна відповідальність. Виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або арешт на строк до 15 діб.

      До забороненої символіки в Україні, окрім георгіївської стрічки, відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Держприкордонслужба Ірландія Україна – Росія
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