Прославляли окупантів: прикордонники заборонили в’їзд в Україну двом ірландцям – фото

Чоловіки прибули із Дубліна в аеропорт "Бориспіль". Там розгорнули символіку країни агресора і почали вигукувати: "ДНР, вперед!". Тепер ці громадяни Ірландії нев’їздні терміном на 3 роки.

За словами ірландців, вони прибули в Україну з туристичною метою. Один із них повідомив, що збирається навідатися до своєї дівчини. Проте зворотних квитків чоловіки не мали. Окрім того, вони нещодавно перебували в Росії.

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Учора рейсом з Дубліна в київський "Бориспіль" прибули двоє ірландців. Під час посадки літака ці пасажири дістали символіку РФ і георгіївські стрічки та вигукували: "ДНР, уперед!". Один із них був у футболці з національною символікою країни-агресора. У багажі ірландців прикордонники виявили пропагандистські й провокативні предмети,

– повідомили у ДПСУ.

Зазначимо, що використання георгіївської стрічки в Україні заборонене законом. Так, за це передбачена адміністративна відповідальність. Виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від 850 до 5100 гривень або арешт на строк до 15 діб.