Прості правила життя на карантині

У такі жахливі моменти потрібно просто пам'ятати, що це пройде. Обов'язково з'явиться щось, що допоможе нам вийти з штопора.

Моему дедушке скоро будет 90 лет. Он пережил Голодомор, войну, перестройку, чернобыль, развал Союза, голодные 90-е, две революции, но и сегодня – полностью изолированный от внешнего мира в своей квартире – он сохраняет потрясающий оптимизм.

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Я записала его небольшие правила жизни в карантине (которые годятся для жизни вообще) и очень хочу поделиться ими с вами. Если 90-летний дедуленька может, то мы с вами точно можем!

– Я всегда сравниваю прошлое с настоящим. Сейчас вам кажется, что все разрушено. Планы. Мечты. Ваша карьера. Или бизнес. Но поверьте, пройдет время и жизнь поменяется. Она не остановится. Все раны залечатся, удары забудутся. В такие чудовищные моменты нужно просто помнить, что это пройдет. Обязательно появится что-то, что поможет нам выйти из штопора.

Депрессии у меня нет, потому что я все время занят.

Каждое утро я делаю гимнастику на балконе. Разминка, растяжка. Купил себе самую простую беговую дорожку. Улицы у нас и до карантина были такие, что я уже не похожу нормально. А на дорожке – идеально – стал и побежал.

У меня были старые бухгалтерские счеты, еще со времен советского союза – не выбрасывать же их. Сделал тренажер для ступней. Сейчас особенно нельзя дать себе слабину и превратиться в желе.

Дисциплина вообще решает все. Кто-то может жить в берлоге и застилать постель раз в неделю. И в пижаме ходить, раз на работу не нужно. Я перестилаю постель каждый день. Выношу ее на балкон, проветриваю, выбиваю подушки. Сплю на свежих простынях. Одеваюсь так, как будто жду гостей. Понятно, что никто не придет. Но это ничего не меняет.

Я все время сам себе задаю работу. Умственную прежде всего.

Недавно поставил себе задачу изучать английскую и американскую литературу. Потому что в моей юности ее почти не было. Лучшее, что за эти 28 лет успели издать, я хочу прочесть. Вот дочитываю Бакли "День бумеранга". Изучал биографию Генри Форда. Интересно узнать детали жизни того, у кого все получилось и понять, почему. Какие его уроки мы можем применить для себя.

Каждый день я ем суп. Горячая жидкая пища обязательна – если, конечно, вы хотите долго жить.

Я стараюсь жестко регламентировать новости, потому что бесконечная "короновирусная" эпопея звучит из каждого утюга. Смотрю вечерние выпуски, а в основном включаю футбол или, например, юмористические программы, пусть даже юмор сейчас деревянный, но он все равно расслабляет.

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Я делаю синтез новости. Что-то стираю из памяти, оставляю только то, чем нужно руководствоваться в данной ситуации. Ничего не изменится от того, что вы будете сидеть перед экраном и повторять, как заведеннный: "коронавирус-коронавирус-коронавирус".

Обращайтесь к разуму, оставьте эмоции.

Хорошо, что я благодаря тебе могу сидеть дома. А другие как? Я обращаюсь ко всем. Отбросьте обиды, раздоры. Судьба посылает нам сложные испытания, это шанс для равнодушных пробудиться. Даже маленькая помощь может многое изменить. Тому, кто ее получил – спасти жизнь. Тому, кто ее оказал – вернуть душевное спокойствие и чувство того, что он кому-то нужен на этой планете. Человеку, как никогда нужен человек.

Не говорите "хуже чем сейчас, уже не будет". Говорите "обязательно будет лучше".

Это не конец истории.