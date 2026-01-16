Повзуча окупація, – майор ЗСУ пояснив, як росіянам вдається просуватись на Запоріжжі

Росіяни накопичують свої війська в Запорізькій області та вже закріпились у частині міста Гуляйполе. Для цього ворог використовує метод просочування.

Про це 24 Каналу розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, зазначивши, що натомість в українському війську є проблеми з обороною. Однак поки що рано говорити про захоплення цього міста.

Як росіянам вдається просуватись на Запоріжжі?

За словами майора ЗСУ, окупанти справді потроху заходять у Гуляйполе. Однак наразі не варто говорити про закінчення операції там, адже українські військові продовжують тримати оборону.

Єдина важлива проблема в ЗСУ – брак резервів для ефективного захисту. Росіяни цим користуються – інфільтруються малими піхотними групами.

В такий спосіб окупанти поглинають той чи інший населений пункт, зокрема і Гуляйполе. Це повзуча окупація,

– пояснив Ткачук.

Як окупанти просунулись біля Гуляйполя: дивіться на карті

Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?