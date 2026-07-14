Сили оборони відкинули росіян поблизу низки населених пунктів, – DeepState

Збройним силам України вдалось просунутись у Дніпропетровській області. В результаті окупанти змушені були відступити поблизу 4 сіл.

Про це повідомили у DeepState. Аналітики оновили свою мапу.

Що відомо про просування ЗСУ?

Українським військовим вдалось відкинути ворога з 4 населених пунктів. Усі вони розташовані на території Синельниківського району Дніпропетровської області:

Маліївка;

Січневе;

Новогеоргіївка;

Запорізьке.

Зменшення територій, які контролюють ворог є результатом успішних дій підрозділів Сил Оборони,

– заявили у DeepState.

Аналітики уточнили, що противник ще фіксується в тилах. Через це уточнення із синьою зоною буде згодом.

Що відомо про успіхи ЗСУ?

Щодня Україна завдає ворогу розгромних втрат як у тилу, так і на фронті. Кількість ліквідованих окупантів з технікою невпинно зростає. За минулу добу росіяни втратили 1 120 своїх військових.

Ситуація на лінії фронту зазнає суттєвих змін на тлі зниження наступальних можливостей противника. За словами Сирського, темпи просування російських військ зменшилися більш ніж удвічі, а кількість активних напрямків наступу ворога скоротилася з 13 до 6 – 7. Співвідношення штурмових дій України та Росії наразі становить приблизно 40% на 60%.