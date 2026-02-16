Літній план Кремля зірвано: ЗСУ вибили ворога з понад десятка селищ на 6 напрямках, – ISW

Сили оборони скористалися проблемами зі зв'язком в окупантів після блокування Starlink і телеграму. Українські сили зуміли покращити тактичну ситуацію на Півдні.

Інститут вивчення війни оцінив перебій бойових дій на фронті. За даними аналітиків, українські сили просунулися на 6 напрямках, а росіяни – на жодному.

Дивіться також Компроміс від Трампа: аналітик оцінив перспективи створення вільної економічної зони на Донбасі

Де Сили оборони України мали успіх?

Українські сили нещодавно просунулися в північній частині Харківської області.

Геолоковані кадри, опубліковані 14 лютого, свідчать про нещодавнє просування Сил оборони у північно-західній частині Вільчі (на північний схід від Харкова).

Окрім того, знімки від 14 лютого показують, що наші військові діють у північно-західній Вільчі – районі, де раніше окупанти заявляли про свою присутність.

Згідно з геолокованих кадрів за 15 лютого, захисники також мали успіх на Куп'янському напрямку. Їм вдалося просунутися або утримати позиції у північній частині Куп'янська – районі, про контроль над яким раніше заявляв ворог.

Вдалося просунутися або утримати позиції українським військовим і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

За словами пов'язаного з Кремлем російського воєнного блогера, нещодавні відео свідчать, що українські сили продовжують атаки в напрямку центру Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки) з позицій у південно-західній частині міста, попри російські заяви про його захоплення. Також блогер стверджував, що нові кадри викривають раніше неправдиві заяви російських сил щодо контролю над Червоним (на схід від Костянтинівки).

Військовий оглядач Костянтин Машовець тим часом повідомив, що українські сили контратакували на Оріхівському напрямку – поблизу Степногірська.

За його словами, Сили оборони вибили окупантів з позицій поблизу Лук'янівського та зупинили їхнє просування в напрямку Степове – Павлівка (на південний захід і захід від Оріхова).

Машовець каже, що невеликі російські групи намагаються утримувати обидва боки траси Е105 Василівка – Запоріжжя на північ від Степногірська.

Які результати українських контратак на Півдні?

Нещодавні тактичні контратаки українських сил призвели до звільнення кількох невеликих населених пунктів уздовж річок Янчур і Гайчур на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Костянтин Машовець 15 лютого заявив, що темпи російського просування на цих напрямках почали сповільнюватися приблизно тиждень тому (орієнтовно з 8 лютого) і відтоді фактично зупинилися.

Машовець оцінив, що українські сили змогли суттєво зменшити темпи російського наступу в кількох вузьких секторах і в окремих районах відкинули російські війська на 9 – 9,5 кілометра.

Українські військові витіснили російські війська з Олексіївки та Орестополя й просунулися до Березового та Тернового (усі – на південний схід від Олександрівки).

Також Сили оборони вибили російські війська з Данилівки, звільнили Вишневе, Єгорівку, Злагоду та Рибне (усі – на південний схід від Олександрівки вздовж річки Янчур) і ведуть бої за Привільне.

ЗСУ витіснили російські війська з Тернуватого та Косівцевого (обидва – на північний захід від Гуляйполя), перетнули річку Гайчур, звільнили Добропілля (на північ від Гуляйполя та на схід від Гайчура) й нині діють на схід від Добропілля.

Сили оборони витіснили російські війська з Прилук та Оленокостянтинівки (обидва – на північний захід від Гуляйполя), перетнули Гайчур і розпочали бої за Варварівку (на південь від Прилук і на схід від Гайчура).

Машовець зазначив, що українські контратаки вздовж лінії Цвіткове – Залізничне (на північний захід і захід від Гуляйполя) зупинили російське просування, однак російські сили все ж просунулися до 1,2 кілометра на південь від Залізничного.

5 лютого Машовець повідомив, що російське командування готує літній наступ 2026 року на Слов'янсько-Краматорському напрямку та/або у бік Оріхова – Запоріжжя. Водночас російські війська не встигають захопити необхідні плацдарми у заплановані строки. Останні тактичні контратаки українських сил на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, ймовірно, ще більше ускладнили Росії підготовку до наступу на Оріхів і Запоріжжя зі сходу.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?