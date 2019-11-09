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      Протаранив таксі, постраждала дитина: автомобіль поліції скоїв ДТП у Києві

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      ДТП у Києві з поліцейським автомобілем
      ДТП у Києві з поліцейським автомобілем / espreso.tv

      Аварія з поліцейським автомобілем та таксі трапилася увечері 9 листопада у Шевченківському районі Києва. Машина поліції протаранила таксі. Вже відомо, що постраждала дитина, яка у цьому таксі перебувала у момент ДТП.

      Деталі аварії повідомили портали "Київ Оперативний" та "Вартові.Еспресо".

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      Свідки ДТП розповіли, що поліцейський автомобіль Renault їхав через перехрестя на червоний сигнал світлофора (проблискові маячки начебто були ввімкнені, на відміну від сирени) і протаранив бік таксі марки Audi. Водій постраждалого таксі сказав, що не помітив авто поліції через паркан, розташований поруч.

      Відео з місця подій від "Київ Оперативний":

      У Renault їхали двоє поліцейських, жінка та чоловік (хто з них був за кермом – поки не відомо). Від удару жінка вилетіла з автомобіля на дорогу. Вона та пасажири таксі (жінка з дитиною – дівчинкою шкільного віку) зараз у лікарні, їх забрала "швидка". 

      Фото з місця ДТП від "Вартові.Еспресо":

       

       

      Чоловік-поліцейський та водій таксі отримали допомогу лікарів на місці, але від госпіталізації відмовилися.

      Новини на 24 каналі про аварії та ДТП читайте за ось цим посиланням.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція Постраждалі Діти і неповнолітні
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