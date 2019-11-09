Протаранив таксі, постраждала дитина: автомобіль поліції скоїв ДТП у Києві

Аварія з поліцейським автомобілем та таксі трапилася увечері 9 листопада у Шевченківському районі Києва. Машина поліції протаранила таксі. Вже відомо, що постраждала дитина, яка у цьому таксі перебувала у момент ДТП.

Деталі аварії повідомили портали "Київ Оперативний" та "Вартові.Еспресо".

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Свідки ДТП розповіли, що поліцейський автомобіль Renault їхав через перехрестя на червоний сигнал світлофора (проблискові маячки начебто були ввімкнені, на відміну від сирени) і протаранив бік таксі марки Audi. Водій постраждалого таксі сказав, що не помітив авто поліції через паркан, розташований поруч.

Відео з місця подій від "Київ Оперативний":

У Renault їхали двоє поліцейських, жінка та чоловік (хто з них був за кермом – поки не відомо). Від удару жінка вилетіла з автомобіля на дорогу. Вона та пасажири таксі (жінка з дитиною – дівчинкою шкільного віку) зараз у лікарні, їх забрала "швидка".

Фото з місця ДТП від "Вартові.Еспресо":

Чоловік-поліцейський та водій таксі отримали допомогу лікарів на місці, але від госпіталізації відмовилися.

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