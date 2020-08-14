Здається (поки про це краще говорити з обережністю), за останню добу Лукашенко програв свої вибори вдруге. Далі – мовою оригіналу.

Еще пара дней и психологически его гвардия будет сломлена на уровне простых исполнителей.

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Два сценария Лукашенко и один большой страх

Позавчерашний "экстаз насилия" не возымел должного действия и, кажется, отпечатался травмой психической усталости на его исполнителях. И есть вероятность, что скоро они просто не выйдут на "вечернюю охоту". Или их выйдет совсем мало. И тогда улицы Минска зальет волна ликующего народа.

Конечно, у Лукашенко в запасе есть два сценария. Первый – начать стрелять, если у него есть подразделения, которые он сможет заставить завтра (!) это сделать (это не то же самое, что заставить вчера). Но после того, как общество прошло рубеж вчерашней ночи, риски этого сценария резко повысились. Нельзя убить 10 или 70 человек, надо убить тысячу. А это не так просто.