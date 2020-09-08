У Білорусі зникла Антоніна Коновалова: вона – соратниця Тихановської
У Білорусі тривають резонансні зникнення опозиційних політиків, активістів та їх прихильників. Так, ще одна соратниця колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Антоніна Коновалова – перестала виходити на зв’язок.
Про це повідомили у штабі Тихановської, передає Интерфакс.
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Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Де вона перебуває наразі невідомо,
– наголосили у штабі.
Зауважимо, що напередодні, 7 вересня, членкиня президії Координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колеснікова, а також її прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов теж перестали виходити на зв’язок.
Згодом стало відомо, що Родненков і Кравцов виїхали до України. Тим часом Марія Колесникова залишилася в Білорусі, хоч теж перебувала на кордоні. Наразі вона нібито перебуває у Мозирському прикордонному пункті пропуску.
Річ у тім, що в Україні спростовують те, що білоруські опозиціонери добровільно виїхали з Білорусі. Мовляв, насправді йдеться про їх насильницьке видворення. Зокрема, заступник голови українського МВС Антон Геращенко заявив, що Колесникова на кордоні порвала паспорт, аби залишитися на батьківщині, в Білорусі.
Що відбувається в Білорусі:
- Від 9 серпня там тривають масштабні протести і страйки. Річ у тім, що білоруси не визнають результатів президентських виборів. Перемогу на них нібито здобув Олександр Лукашенко.
- Відтак, у Мінську та інших містах Білорусі люди виходять на мирні акції протесту, а також влаштовують страйки на підприємствах.
- У перші дні протестів силовики особливо жорстоко затримували та били протестувальників. Сотні опинилися у лікарнях, тисячі – у СІЗО. Не обійшлося і без жертв: їх щонайменше – 6.
- Головна опонентка Лукашенка на виборах Світлана Тихановська майже відразу після виборів виїхала до Литви. Звідти вона записала кілька звернень до народу, дала пресконференцію та підтримує мирні протести.
- Тим часом опозиціонери, які залишилися у Білорусі, утворили Координаційну раду. Офіційний Мінськ її не визнає, а на учасників здійснює тиск.