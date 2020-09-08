У Білорусі тривають резонансні зникнення опозиційних політиків, активістів та їх прихильників. Так, ще одна соратниця колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Антоніна Коновалова – перестала виходити на зв’язок.

Про це повідомили у штабі Тихановської, передає Интерфакс.

Актуально Затримання Колесникової: штаб Бабарика повідомив, де вона перебуває

Зникла Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської. Де вона перебуває наразі невідомо,

– наголосили у штабі.

Зауважимо, що напередодні, 7 вересня, членкиня президії Координаційного штабу опозиції Білорусі Марія Колеснікова, а також її прессекретар Антон Родненков і виконавчий секретар Іван Кравцов теж перестали виходити на зв’язок.

Згодом стало відомо, що Родненков і Кравцов виїхали до України. Тим часом Марія Колесникова залишилася в Білорусі, хоч теж перебувала на кордоні. Наразі вона нібито перебуває у Мозирському прикордонному пункті пропуску.

Річ у тім, що в Україні спростовують те, що білоруські опозиціонери добровільно виїхали з Білорусі. Мовляв, насправді йдеться про їх насильницьке видворення. Зокрема, заступник голови українського МВС Антон Геращенко заявив, що Колесникова на кордоні порвала паспорт, аби залишитися на батьківщині, в Білорусі.

Що відбувається в Білорусі: