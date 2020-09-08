Затримання Колесникової: штаб Бабарика повідомив, де вона перебуває
Члена координаційної ради Марію Колесникову затримали білоруські прикордонники. Найімовірніше, що зараз вона перебуває у Мозирському прикордонному загоні.
Про місце перебування опозиціонерки з посиланням на власні джерела повідомили у штабі Бабарика.
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Раніше оперативний черговий Мозирського прикордонного загону повідомив адвокату Колесникової, що не знає про факти затримання будь-кого у пункті пропуску Олександрівка.
Водночас пресслужба Держприкордонкомітету підтвердила затримання опозиціонерки. Натомість там не змогли відповісти, де саме воно відбулося та на яких підставах.
Що цьому передувало:
- Вранці 8 вересня у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною.
- Лукашенко заявив, що Колесникова намагалася втекти в Україну до своєї сестри. Диктатор заявив, що її затримання було правильним.
- За словами заступника голови МВС України Антон Геращенко, білоруських опозиціонерів силою змусили покинути країну.
- Згодом стало відомо, що Марія Колесникова не залишила Білорусі, її затримали білоруські прикордонники.