Члена координаційної ради Марію Колесникову затримали білоруські прикордонники. Найімовірніше, що зараз вона перебуває у Мозирському прикордонному загоні.

Про місце перебування опозиціонерки з посиланням на власні джерела повідомили у штабі Бабарика.

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Раніше оперативний черговий Мозирського прикордонного загону повідомив адвокату Колесникової, що не знає про факти затримання будь-кого у пункті пропуску Олександрівка.

Водночас пресслужба Держприкордонкомітету підтвердила затримання опозиціонерки. Натомість там не змогли відповісти, де саме воно відбулося та на яких підставах.

Що цьому передувало: