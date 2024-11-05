"Путін х**ло": на мітингу в Тбілісі "тепло" згадали президента Росії

У столиці Грузії відбувся масовий протест на знак незгоди з результатами виборів. Мітингувальники різко висловилися проти проросійської партії та Путіна.

4 листопада в столиці Грузії, Тбілісі, пройшла масштабна акція протесту, в якій взяли участь тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про протест, де згадали Путіна

Протестувальники вийшли на вулиці, висловлюючи незгоду з результатами нещодавніх парламентських виборів, де перемогла партія "Грузинська мрія", відома своїми проросійськими позиціями.

Зверніть увагу! Учасники мітингу також виражали загальне невдоволення посиленням впливу Росії на політику країни.

Під час протесту демонстранти вигукували гасла, спрямовані проти президента Росії Владіміра Путіна, відомі своєю різкою антиросійською риторикою. Так на вулицях Тбілісі можна було почути славнозвісне "Путін – х**ло".

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