"Сценарій Майдану у нас неможливий": прем'єр Грузії Кобахідзе виступив з підтримкою дій поліції

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що влада країни не допустить повторення у Грузії подій українського Євромайдану. Грузією, за його словами, керують "досвідчені та мудрі" люди.

Він зіслався на те, що Грузія, "на відміну від України 2013 року", – незалежна держава. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsgeorgia.

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Що заявив прем'єр Грузії щодо протестів у Тбілісі

Він поклав відповідальність за силовий розгін мітингу на проєвропейських політиків та "агентуру".

На відміну від України 2013 року, Грузія — це незалежна держава із сильними інститутами та, головне, мудрим і досвідченим керівництвом. Сценарій Майдану у нас неможливий. Грузія не дозволить цього,

– наголосив Кобахідзе.

За його словами, дії поліції на площі Руставелі були спрямовані на те, щоб запобігти "конституційному перевороту" в країні.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада поліція розігнала протестувальників на площі Руставелі у Тбілісі. Силовики застосовували водомети, сльозогінний газ та застосовували фізичне насилля до протестувальників. Ті намагалися відстрілюватися феєрверками. Протест розпочався через плани уряду відкласти переговори про вступ Грузії до ЄС до 2028 року.