Розгін з водометами та газом, у відповідь – феєрверки: у Грузії триває 6 день великих протестів

У Грузії триває 6 день великих протестів проти "Грузинської мрії" та спровокованих владою заяв щодо призупинення євроінтеграційного процесу до 2028 року. Цього вечора також не обійшлося без розгону протестувальників з вулиць за допомогою водометів та сльозогінного газу.

Своєю чергою демонстранти використовували піротехніку та лазерні елементи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Ехо Кавказу".

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Яким був 6 вечір та ніч протестів у Грузії

Журналісти повідомили, що близько 20:00 у центрі Тбілісі знову почали збиратися учасники антиурядової акції. Спочатку ситуація поблизу парламенту країни була спокійною: протестувальники запускали феєрверки у повітря та співали гімн Грузії.

Раніше з'явилася інформація, що по всій Грузії зачинено магазини з піротехнікою через протести та активне їхнє використання демонстрантами для протидії спецпідрозділам.

Через кілька годин стало відомо, що будівлю парламенту почали обстрілювати феєрверками.

Протестувальників у безпосередній близькості від законодавчого органу спецзагони поливали водою.

Парламент Грузії демонстранти обстрілювали піротехнікою: відео "Ехо Кавказу"

Деякі демонстранти прийшли на акцію з відрами та поливали водою спецпідрозділи, який використовує проти них пожежні шланги.

Протестувальники поливали спецзагони водою у відповідь: відео "Ехо Кавказу"

Уже о 23:27 стало відомо, що у Тбілісі почали розганяти людей з вулиць, де були акції. Протестувальників відтісняли від площі перед парламентом Грузії, багатьох затримували. Спецпідрозділи використовували водомет і сльозогінний газ. Відтіснили людей і від проспекту Руставелі.

Феєрверки та вода на вулицях грузинської столиці: відео "Ехо Кавказу"

Журналісти далі писали, що спецзагони не проводили активних дій проти демонстрантів. Більшість учасників акції перебувала на території від театру Руставелі до площі Республіки. Однак протистояння з феєрверками та водою і далі тривало.

О 2 годині ночі, за місцевим часом, на проспекті Руставелі демонстранти продовжували використовувати піротехніку та гасити капсули зі сльозогінним газом. Деякі люди навіть влаштували техно-шоу та танці.

У Тбілісі на проспекті Руставелі люди танцюють техно: відео "Ехо Кавказу"

Близько 3:30, за місцевим часом, журналісти стали писати, що спецпідрозділи намагаються взяти в оточення демонстрантів на проспекту Руставелі. До цього місцеві ЗМІ писали про під'їзд до місця події кількох автівок з поліцейськими.

У Тбілісі пішли затримання протестувальників: відео з місцевих телеграм-каналів

Затримання також були й на площі Республіки. Протестувальників відтісняли до метро Руставелі. Також були випадки, коли демонстрантів били, а потім затримували.

Також грузинські журналісти зазначали, що спецзагони стріляють газовими капсулами з дахів будівель на проспекті Руставелі. Внаслідок цього, за попередніми даними, вже є поранені серед цивільних людей та медійників.

Протести у Грузії тривають: відео "Ехо Кавказу"

Окрім Тбілісі, протести також були й у Батумі. Там біля будівлі Конституційного суду Грузії протестувальники спалили прапор "Грузинської мрії". На місці посилено заходи безпеки, мобілізовано спецпідрозділи.