"Росія може встановити тотальний контроль над Грузією": перед грузинами постав ключовий вибір

Нинішні події в Грузії нагадують події в Україні у 2013 – 2014 роках. Утім шансів перемогти Грузинська революція має дуже мало.

Політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу думку, що нинішні події в Грузії – не дивні, бо проросійська партія там присутня вже понад 12 років.

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Росіяни вкладались у Грузію

Буряченко розповів, що Росія вклала дуже багато грошей в Грузію та взяла під контроль усю владу країни. Росія потрохи поглинає Грузію, і вибором грузинів є або здатись, або зупинити це поглинання. Утім і Росія тут має козир, який може стати останнім цвяхом у грузинську демократію.

Це повернення окупованих територій. Більше мовиться про Абхазію. Доєднання Абхазії "Грузинська мрія" може показати як величезну політичну перемогу, адже за часів Євроінтеграції Грузія тільки втрачала території, а тепер "Грузинська мрія" сконцентрувала парламент і повернула території,

– зазначив політолог.

Пастка для грузинів

За словами виконавчого директора Міжнародної асоціації малих громад, за такої динаміки до 2028 року вже ні про які західні перспективи Грузії говорити не доведеться. Вона буде повністю поглинута Росією та стане фактично залежною від неї.

"Зараз усе в руках самих грузинів. Грузини мають показати, який вони роблять вибір. Мають зрозуміти, що дешевий сир тільки в мишоловці. Чи вони дійсно готові відстоювати свій цивілізаційний вибір. На жаль, мирні мітинги в Тбілісі розганяються силовиками, це класичні прояви терору, але має бути вся країна опозиційна", – зауважив Буряченко.