Усе суспільство бере участь: колишній міністр оборони Грузії пояснив причини протестів

Проросійські сили шляхом нечесних виборів захопили владу в Грузії. Тепер вони відмовляються від європейської інтеграції, чим порушують конституцію країни та спонукають грузинів до протесту.

Колишній міністр оборони Грузії Василь Сихарулідзе розповів 24 Каналу, що на виборах були порушені всі принципи демократичного голосування.

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Влада порушує конституцію

Сихарулідзе зазначив, що "Грузинська мрія" зробила все, аби узурпувати владу. Останні вибори не витримують жодної критики. Були залякування виборців, вкид бюлетенів, маніпуляція списками, видалення спостерігачів із дільниць, повне порушення таємниці голосування.

Порушуючи конституцію, без запрошення президента, вони зібрали парламент й оголосили себе владою й урядом. Люди після цього вийшли на вулицю. Декілька днів тому прем'єр-міністр ще й виступив із заявою про зупинку інтеграцію країни в Євросоюз,

– зауважив колишній міністр оборони Грузії.

Зупинка євроінтеграції

За його словами, в конституції Грузії прописано, що влада має йти євроінтеграційним шляхом. Демонстрації нині збільшуються, а силовики з особливою жорстокістю вчиняють безчинства проти людей і журналістів. Зокрема, вже понад 10 журналістів потрапили в лікарні у важкому стані.

"Близько 180 грузинських дипломатів у різних країнах виступили із заявами про те, що вони не підтримують рішення прем'єр-міністра. Тож, це вже не просто партійна демонстрація. Вона вже набагато ширша. Усе суспільство бере участь у цьому", – наголосив Сихарулідзе.