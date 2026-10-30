Водомети, сутички та барикади: десятки тисяч людей знову вийшли на протести в Італії

В Італії 30 жовтня десятки тисяч громадян вийшли на вулиці Рима, Турина, Мілана та інших міст через зростання вартості життя. У деяких регіонах акції переросли в сутички із силовиками та підпали сміттєвих баків.

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Що відомо про протести в Італії

До масових демонстрацій долучилися студенти, фермери, водії вантажівок та робітники різних галузей, які також вимагають зупинити збільшення військових видатків.

Хоча в багатьох населених пунктах ходи мали мирний характер, у Турині правоохоронцям довелося застосувати спецзасоби після спроби мітингувальників наблизитися до кордонів безпеки біля префектури.

Перед міською мерією учасники заворушень перекинули кілька контейнерів із гноєм, після чого поліція відтіснила натовп за допомогою водомета.



Протести в Італії / Фото ANSA

Гаряче було й у районі Венеції – містечку Местре, де учасники маршу спробували силою прорватися крізь встановлені блокпости. Унаслідок зіткнень семеро поліцейських отримали порізи, забої та легкі тілесні ушкодження.

У столиці Італії активісти організували ходу поблизу Колізею, де заявили про намір розбити намети та залишитися на вихідні. Демонстранти також перекрили столичні вулиці сміттєвими баками й підпалили їх.

Студентські колони в Мілані на півтори години повністю паралізували рух кільцевою автодорогою, перш ніж повернутися до центральних кварталів.



Протести в Італії / Фото ANSA

У портовому місті Генуя день розпочався з блокування воріт Альбертацці за допомогою палаючих димових шашок і великих автомобільних шин. Активісти виступили проти використання логістичної інфраструктури для перевезення озброєння та закликали вшанувати пам'ять моряків, які загинули в зонах конфліктів.

Нагадаємо, що антиурядові виступи тривають в Італії з середини жовтня, коли після сутичок у Мілані затримали понад дві сотні людей, а влада привела військові підрозділи в стан готовності. Згодом демонстрації повторилися у низці міст, змусивши силовиків знову вдаватися до спецзасобів.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто пов'язав вуличне насильство зі спробами зовнішнього гібридного тиску на західні країни. За інформацією агентства Bloomberg, спецслужби отримали доручення з'ясувати можливу роль іноземних провокаторів у розпалюванні цих заворушень.