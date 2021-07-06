Протести прихильників УПЦ МП – спроба сил в і поза Україною дестабілізувати ситуацію: опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки "Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних Церков України: червень 2021 року".

Згідно з результатами опитування, 41% українців вважають, що протести прихильників УПЦ МП – це спроба сил в і поза Україною дестабілізувати ситуацію. Вважають це протестами прихильників УПЦ МП проти гонінь – 24%.

Серед самих вірян УПЦ МП 42% вважають це протестами проти гонінь, а 16% вважають дестабілізацією (решта не визначилися зі своїми поглядами).

Цікаво, що протести прихильників УПЦ МП зокрема проходять й проти візиту Константинопольського Патріарха Варфоломія до України, що запланований до Дня Незалежності, при цьому згідно з опитуванням 49% вірян УПЦ МП позитивно ставляться до візиту Константинопольського Патріарха і лише 15% – негативно. Загалом 57% українців вітають приїзд Патріарха Варфоломія до України.

За результатами цього ж дослідження, українці асоціюють УПЦ МП більше з такими характеристиками, як залежність від іноземних структур (35%), намагання дестабілізувати ситуацію в Україні (42,5%) і корумпованість (38%).