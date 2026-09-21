Українців закликають виходити на протести проти Зеленського: у ЦПД пояснили, що з цим не так

У соцмережах активно поширюються заклики виходити українців на акції протесту проти влади. Відповідні публікації ширяться у TikTok, Telegram та YouTube, але, як зауважили у Центрі протидії дезінформації, першочергово вони з'явились у Threads.

Про це пише hromadske.

Що відомо про заклики у соцмережах до протестів

Голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що, найімовірніше, це організовується ворожою стороною. Водночас у цьому можуть бути зацікавлені й внутрішні політичні гравці.

Ми пам'ятаємо, що у 2013 році через X, який тоді ще був Twitter, люди збиралися активно на акції протесту – тоді це було органічно. Зараз росіяни бачать концентрацію негативу в Threads, тому й тестують їх, щоб спробувати вивести людей на вулиці,

– зазначив Коваленко.

Станом на 21 вересня публікації із закликами переглянули понад 2,5 мільйона разів.

Для їх створення вдавалися до штучного інтелекту, генеруючи банери з рекламою.

Водночас Коваленко зазначив, що сама акція навряд чи відбудеться.

Будь-який мітинг може відбутися, якщо є публічні лідери. Зараз їх не видно. Видно лише ботів та деяких людей, які просто поширюють ці публікації, але йти нікуди не збираються. Звісно, якщо є зацікавлений організатор, то вони можуть спробувати зробити для картинки якусь акцію. Але те, що ми бачимо зараз, не є дійсно органічним,

— пояснив глава ЦПД.

Варто зауважити, що інформацію про протести також активно поширюють росЗМІ. Вони переважно посилаються нібито на військовослужбовця 41 окремої механізованої бригади ЗСУ, водночас у Сухопутних військ та командуванні бригади ще не коментували, чи є цей чоловік дійсно військовим.

Нагадаємо, що місяць тому в Україні закінчилися протести на підтримку повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони.

Вони тривали більш ніж місяць. Ветеран і один з ініціаторів акцій Дмитро Козятинський заявив, що вважає мітинги результативними.