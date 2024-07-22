"Зламали тільки два світильники": у Росії спецназ придушив бунт засуджених

У виправній колонії (ВК) №10 у селищі Всесвятська у Чусовському окрузі Пермського краю засуджені влаштували бунт тиждень тому, передає 24 Канал.

Пермська правозахисниця і журналістка Оксана Асауленко, яка повідомила про це, не назвала точну дату. За її словами, з колонії давно не було скарг, а це вказувало на затишшя перед бурею.

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Що відомо про бунт ув'язнених у Пермському краї Росії

У приміщеннях суворих умов утримання засуджені зламали заглушки, які глушать зв'язок. За іншою інформацією, зламали також відеокамери та замки. Усіх закрили до ізолятора,

– написала Оксана Асауленко.

Щоб придушити бунт, ввели спецназ "Ведмідь" і викликали співробітників з іншої колонії. Сім'ї ув'язнених кажуть, що не мають зв'язку з рідними.

Офіційної інформації про це не було. Управління з виконання покарань твердить, що деякі злісні порушники зіпсували майно, вивели з ладу одну відеокамеру та два світильники. Та з ними "провели роз'яснювальну бесіду", фізичну силу нібито не застосовували.

Оксана Асауленко іронізує, що навряд чи був потрібен спецназ, якщо були зламані тільки світильники. Вона звинувачує у ситуації начальника колонії Михайла Пушина, який раніше публічно погрожував засудженим.

Також правозахисниця наголосила: у колонії мали тиждень, щоб написати гарний пресреліз, натомість там вирішили приховати бунт від громадськості. А тепер, коли інформація спливла, не знають, що робити.

ВК-10 – найбільша в Пермському краї чоловіча виправна колонія. Там тримають понад дві тисячі засуджених. Створена 1941 року для "зрадників батьківщини", вона знана суворим режимом, а про перші десять років її існування відомо дуже мало.