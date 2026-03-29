У Росії була спроба протестів на тлі блокування інтернету
- У Москві відбулися протести проти блокування інтернету, де затримали 12 людей, зокрема дітей.
- Російська влада намагається придушити протести та обмежити інтернет, пропонуючи державний сервіс Max як альтернативу.
У Москві відбулося щось схоже на протести проти блокування інтернету. Силовики затримали 12 людей.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Якими були протести у Росії?
У Москві на Болотній площі відбувся протест проти відключень інтернету та обмежень, зокрема "білих списків".
Також у росіян перевіряли документи та сумки. Усіх, хто збирався на площі виганяли на сусідні вулиці. Загалом затримали 12 осіб. Одного з росіян арештували за плакат "Нет войне". Щонайменше двоє із затриманих не досягли 18 років.
Сказали, якщо їм накажуть в'язати, нас пов'яжуть,
– сказала російським опозиційним ЗМІ одна з учасниць.
Протести у Москві: дивіться відео
Російський рух "Червоний Лебідь" оголосив 29 березня днем мітингів проти блокувань інтернету в Росії. При цьому влада великих міст не погодила жодної заявки на проведення мітингів. Деяких подавачів заяв заарештували за 15 діб.
В Єкатеринбурзі поліція оточила площу 1905 року, де планувався мітинг. У Мурманську – глушили мобільний інтернет.
Тим часом голова "Ростелекому" хизується, що режим "вбив" WhatsApp та скоро "доб'є" Telegram. Як альтернативу росіянам пропонують державний Max.
WhatsApp помер, Telegram помре в найближчі дні, MAX зростає, все добре,
– задоволено заявив Осєєвський російським пропагандистам.
Водночас член так званої "Ради з прав людини" Іонов вже заявив пропагандистам з ТАСС, що "є висока ймовірність", що роботу Telegram у Росії відновлять. Мовляв, команда Павла Дурова "домовиться".
"Виконає умови, які потрібні, особливо в частині екстремізму і тих каналів, які несуть загрозу для національної безпеки нашої країни", – заявив Іонов.
Раніше у команді Telegram заявляли, що месенджер загалом працює нормально, маскуючи свій трафік. Тому, щоб заблокувати сервіс, владі Росії фактично доведеться заблокувати "абсолютно весь інтернет".
З інтернетом у Москві усе погано
У Москві спостерігаються серйозні проблеми з мобільним зв'язком, що викликають значні фінансові втрати для бізнесу. Найгірша ситуація в центрі міста та в метро.
Водночас росіяни зазначали, що в них працювали сайти з так званого "білого списку", який включає російські держсервіси та підконтрольні владі соцмережі.
За даними проєкту "На связи" обмеження мобільного інтернету в Росії застосовані в 62 регіонах, а у 58 з них діють "білі списки".
У Бєлгородській області вперше повністю відключили мобільний інтернет, включаючи "білий список".