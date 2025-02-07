У 50 містах Словаччини тисячі людей протестують проти уряду Фіцо
- У Словаччині тисячі людей протестують у 50 містах проти уряду Роберта Фіцо, висловлюючи занепокоєння зв'язком з Росією та загрозами для демократії.
- Протести організовані ініціативою "Мир для України" разом із місцевими активістами, проходять також у містах за межами Словаччини, таких як Прага, Брно, Берлін, Лондон та інші.
У Словаччині тисячі громадян вийшли на протести проти уряду Роберта Фіцо. Протест відбувся у 50 містах країни.
Словаків непокоїть зв'язок Фіцо з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality.
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Що відомо про протести у Словаччині
У п’ятницю, 7 лютого, масові акції відбулися у 50 містах Словаччини. Демонстранти висловлюють занепокоєння зростаючими загрозами для демократії та впливом Москви. Організатором протестів виступила ініціатива "Мир для України" разом із місцевими активістами.
"Вони (уряд Фіцо, – 24 Канал) лякають словаків державним переворотом, але жодного перевороту не буде. Вони лякають насильницькими протестами, але наші протести мирні й гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають", – заявили представники руху.
Протести відбуваються не лише в самій Словаччині, а й у таких містах, як Прага, Брно, Берлін, Брюссель, Краків, Лондон, Нью-Йорк, Париж і Люксембург.
Під гаслом "Словаччина – це Європа" учасники акцій висловлюють незгоду з політикою уряду, побоюючись, що нинішнє керівництво може спрямувати країну до виходу з ЄС і НАТО.