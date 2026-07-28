У Києві анонсували ходу за діалог і реформи на підтримку Федорова

У Києві 31 липня планують провести ходу за діалог та реформи в оборонній сфері. Її анонсував ветеран Дмитро Козятинський, який раніше закликав людей виходити на мітинги проти звільнення Михайла Федорова з Міноборони.

Про це колишній військовий написав у соцмережі X.

Що відомо про ходу у Києві?

Козятинський запросив людей на протестну ходу, що відбудеться 31 липня о 19:00. Учасники стартуватимуть біля пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку та пройдуть до площі Івана Франка.

Він також запропонував мешканцям інших міст організувати аналогічні заходи, якщо це дозволятиме безпекова ситуація.

Згодом ветеран закликав утриматись від участі в акції 28 липня, а натомість акумулювати силу на протестну ходу, що запланована на п'ятницю.

"Сьогоднішня акція пам'яті жертв Оленівки була скасована через ракетну небезпеку. Прошу, за можливості, також утриматися сьогодні від виходу на площу Франка. Натомість акумулюйте сили на п'ятничну ходу", – додав Козятинський.

Ходу у столиці анонсували після виходу нового інтерв'ю президента Володимира Зеленського. Дмитро Козятинський пояснив, що поки так і не прозвучали відповіді на питання, які порушують учасники протестів.

"Я переконаний, що слухати свій народ – це ознака сили, і сподіваюсь, що президент таки нас почує. Адже без повноцінної комунікації в суспільстві наростатимуть фрустрація і зневіра, а це точно не те, з чим нам варто заходити в і так надважку зиму", – зазначив ветеран.

Закликаю Володимира Зеленського прислухатися до свого народу та продовжити діалог із Федоровим. Наприклад, дати Михайлу рік на проведення реформ, а потім ухвалити рішення на основі отриманих результатів,

– резюмував Козятинський.