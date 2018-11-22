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      Протести біля Будинку профспілок: кількох активістів С14 затримали, але згодом відпустили

      7 Читать новость на русском
      Сутички під Будинком профспілок
      Сутички під Будинком профспілок / yevgen.karas

      Внаслідок сутичок під Будинком профспілок у Києві правоохоронці затримали кількох активістів С14. Пізніше їх відпустили.

      Про це повідомив лідер С14 Євген Карась на своїй сторінці у Facebook. 

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      24 канал повідомляв, що у Києві у згорілому під час Революції Гідності Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Ця подія розлютила українців, тож вони влаштували у столиці акцію протесту. Зокрема, активісти розфарбували вітрини закладу.

      Серед протестувальників були представники праворадикальної організації С14, які вступили в сутички з правоохоронцями. Останні під час штовханини застосували газові балончики.

      Кількох активістів С14 затримали працівники поліції.

      Євген Карась також опублікував відео, на якому зафіксовано конфлікт між правоохоронцями та представниками С14. 

      Народний депутат Андрій Іллєнко підтвердив факт затримання 6 активістів С14, а також зазначив, що усіх відпустили.

      На офіційній сторінці С14 у Facebook також підтвердили цю інформацію.

      Що відомо про події в Будинку профспілок під час Євромайдану?У будівлі були розташовані Федерація професійних спілок України, штаб Майдану (під час Помаранчевої революції) та Штаб національного спротиву (під час Євромайдану). Будинок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року. Активісти звинуватили у підпалі будинку правоохоронців, а силовики переклали відповідальність на "Правий сектор". За даними надзвичайників, після пожежі вдалося врятувати 41 людину, 1 людина загинула.

      За даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування вбивств на Майдані, штурм Будинку профспілок здійснювався за вказівкою колишнього Голови СБУ Олександра Якименка, його першого заступника Володимира Тоцького, керівника центру спецоперацій "Альфа" Олега Присяжного та керівника Антитерористичного центру СБУ Андрія Меркулова.

      Теги: Новини України Євромайдан Поліція Сутички
      Джерело: 24 Канал
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