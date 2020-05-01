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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Протести медиків: чому лікарі не отримали фінансової доплати

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      Персонал однієї з київських лікарень та працівники маріупольської швидкої допомоги протестують через малу зарплату. Вони не отримали обіцяні доплати за роботу із хворими на COVID-19.

      У Маріуполі кілька бригад лікарів швидкої допомоги протестують проти скорочень, а також через малу зарплату. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу

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      "Підтримуємо акцію протесту щодо скорочення медичних працівників і невиплат обіцяних президентом 300% доплат", – заявили медики Маріуполя.

      А медики восьмої міської лікарні столиці вийшли на протест. Отримали менше, ніж до карантину – на 30% менше від звичайної зарплатні, не те що надбавки. Відмовляються працювати за 3-5 тисяч гривень.

      Протести медиків в Києві
      Протести медиків в Києві / Скриншот з відео

      "Найбідніші це медики в нас, а тут ще й цей COVID-19 і знов нас "кинули". Всі в шоці були, коли прийшла зарплата, це ж просто смішно", – пояснила медична сестра Надія Яківна.

      Водночас, у соцмережах від імені анонімного джерела з лікарні поширено інформацію про те, що вона з початку карантину прийняла 150 хворих на коронавірус. При тому, що офіційно цього закладу серед тих, що борються з COVID-19 немає. Двоє працівників лікарні 29 квітня заразились коронавірусом і потенційно могли інфікувати ще 42 своїх колег.

      Коронавірус у медиків
      Анонімний лист / Скриншот з відео

      В деяких лікарнях, які є опорними по боротьбі з COVID-19 лікарі нібито доплати вже отримали. "Лікарі міського підпорядкування одразу отримали з міського бюджету лікарі по 15 тисяч, медсестри по 10 тисяч і санітарки по 7 тисяч", – повідомила лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

      Ще місяць тому Рада доручила Кабміну встановити 300% доплату медикам. В тому числі і на ці потреби створювали протикоронавірусний спецфонд на 65 мільярдів гривень. Проте уряд виділив кошти лише наприкінці квітня. Лише кілька днів тому в Міністерстві охорони здоров'я відзвітували, що відправили в регіони 550 мільйонів. В центрі громадського здоров'я кажуть, що доплати за карантин медики ще отримають.

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      "Вже є додаткове фінансування на зарплати лікарям, які вони отримають за березень. І є механізм доплати лікарям за квітень. Це питання в компетенції Міністерства охорони здоров'я", – пояснив начальник відділу Центру громадського здоров'я Роман Родина.

      Наразі ситуацію із отриманням медиками менших зарплат, ніж до карантину у МОЗ не прокоментували.

      Прості правила гігієни про коронавірусі
      Як вберегтися від коронавірусу/Інфографіка 24 Канал
       

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Новини Маріуполя Новини Києва
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