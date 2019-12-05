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      "Чорний четвер" у Франції: поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ

      2014 Читать новость на русском
      Масштабний страйк у Франції / AFP

      У Франції 5 грудня розпочався загальнонаціональний страйк. Люди вийшли з протестами проти пенсійної реформи, яка розробляється урядом. Через масштабну акцію у транспортному колапсі зупинилася вся країна. У місті Нант поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

      У Нанті відбулися зіткнення між поліцією і радикальним угрупуванням Black Blocs. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів. Відомо про затримання щонайменше 60 людей, пише RFI.

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      Зауважимо, що через страйк на залізницях Франції майже паралізовано увесь рух, дирекція цивільної авіації повідомила про скасування кожного 5-го рейсу у французьких аеропортах.

      Окрім того, закриті дві третини шкіл. На роботу не вийшла частина енергетиків, авіадиспетчерів та лікарів. Акції протесту проводять поліцейські та співробітники судів.

      Транспортний колапс через страйк у Франції:

      • Національна залізнична компанія SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів забезпечуватимуть лише на 10%; на регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Залізничний рух буде сильно ускладнений до 12 грудня.
      • Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів. Кожен 5-ий рейс у французьких аеропортах скасований.
      • Очікується порушення у роботі автобусних маршрутів та зупинка більшої частини паризького метро.

      метро Франція страйк
      Станція метро "Опера" у Парижі закрита через страйк/ фото Getty images

      залізниця страйк Фроанція
      Люди дивляться на табло з інформацією про скасовані поїзди/ фото Getty images

      Що відомо про масштабний страйк у Франції? По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.
      Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

      Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

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      Автор: Анастасія Зазуляк, Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики авіація Транспорт Новини Франції Протести Залізниця Метро
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