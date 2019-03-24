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      Протести у Франції: влада вивела проти "жовтих жилетів" армію

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      Нові протести "жовтих жилетів"
      Нові протести "жовтих жилетів" / AFP

      Військові підрозділи вивела влада Парижу, столиці Франції, проти "жовтих жилетів" 23 березня – щоб уникнути провокацій та конфліктів. За 19 акцій протесту поспіль – вони відбуваються кожних вихідних – армію залучили вперше.

      Спершу акція була мирною, але у другій половині дня протестувальники знову мали сутички з правоохоронцями, як повідомило видання Parismatch. Утім, інформації про постраждалих не надходило.

      Минулого тижня, у суботу, 16 березня – також відбувалися протести, сутички з поліцією, було багато травмованих

      Поліція застосувала проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ.

      Остерігаючись пограбувань, які були тиждень тому, влада вивела військових на Єлисейські поля. Проте величезна кількість людей на вулицях Парижа оминула їх.

      Париж
      У порівнянні з 16 березня, у суботу 23 "жовті жилети" максимально демонструють спокій

      Дивіться відео BBC з гелікоптера, що літав над вулицями Парижа:

      Сутички між правоохоронцями та демонстрантами відбувалися і в інших містах Франції – Ліллі, Тулузі, Монпельє. А також у Бордо.

      Тим часом французи продовжують підтримувати акцію "жовтих жилетів" та відмежовувати її від насильства. Лише невелика частина населення однозначно хоче, як свідчать опитування громадської думки, припинення руху протестувальників.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують? Спершу це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Зараз це куди ширший рух проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція вже побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.

      Президент Франції Макрон запропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан. Який, до слова, може обійтися країні у 10 мільярдів євро (його ще не ввели). Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів". 

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      Теги: Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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