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      Протесты во Франции: власти вывели против "желтых жилетов" армию

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      Новые протесты "желтых жилетов"
      Новые протесты "желтых жилетов" / AFP

      Военные подразделения вывела власть Парижа, столицы Франции, против "желтых жилетов" 23 марта – чтобы избежать провокаций и конфликтов. За 19 акций протеста подряд – они проходят каждые выходные – армию привлекли впервые.

      Сначала акция была мирной, но во второй половине дня у протестующих снова были столкновения с правоохранителями, как сообщило издание Parismatch. Впрочем, информации о пострадавших не поступало.

      На прошлой неделе, в субботу, 16 марта – также происходили протесты, столкновения с полицией, было много травмированных

      Полиция применила против "желтых жилетов" слезоточивый газ.

      Опасаясь ограблений, которые были неделю назад, власть вывела военных на Елисейские поля. Однако огромное количество людей на улицах Парижа обошло их.

      Париж
      По сравнению с 16 марта, в субботу 23 "желтые жилеты" максимально демонстрируют спокойствие

      Смотрите видео BBC с вертолета, летавшего над улицами Парижа:

      Столкновения между правоохранителями и демонстрантами происходили и в других городах Франции – Лилле, Тулузе, Монпелье. А также в Бордо.

      Тем временем французы продолжают поддерживать акцию "желтых жилетов" и отграничивать ее от насилия. Лишь небольшая часть населения однозначно хочет, как свидетельствуют опросы общественного мнения, прекращения движения протестующих.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 миллиардов евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      blog_ava
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      Теги: Протесты "желтых жилетов" Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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