Протести у Польщі: поляки вийдуть на мітинг проти посилення впливу на судову владу

Неоднозначна судова реформа у Польщі змусила поляків у неділю, 24 грудня, вийти на акції протесту до президентського палацу.

Акція має розпочатись о 16 годині за київським часом, передає кореспондентка 24 Каналу.

На протест зберуться представники опозиційного блоку, партії "Вільні суди" та громадських організацій. У коментарях ЗМІ вони зазначили, що президент Польщі зробив полякам зовсім не різдвяний подарунок. Тому сьогоднішня акція символізуватиме пригнічене Різдво.

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Мета акція – захистити незалежність польських судів та вказати на нездорову політичну обстановку, коли президент Польщі Анджей Дуда не звертає уваги, чим може закінчитись посилення впливу на суди. Зокрема йдеться про санкції з боку Європейського Союзу.

Нагадаємо, голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф звинуватила владу у державному перевороті. Вона опублікувала гнівного листа, в якому заявила, що уряд країни здійснює злочини проти судочинства. Йдеться про нову реформу судової системи. Згідно із нею, політики Польщі зможуть власноруч впливати на судові рішення.