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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Уряд на краю прірви, – Глава Верховного суду Польщі звинуватила владу у "державному перевороті"

12:55, сьогодні 834 Читать новость на русском
Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф
Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф / rbc

Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф заявила про це після схвалення польським урядом суперечливих реформ, які загрожують верховенству права в Польщі.

Про це пише ВВС. Малгожата Герсдорф заявила, що уряд перебуває на "краю прірви", в яку може затягнути із собою всю країна.

Також вона опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у "здійсненні перевороту" проти судочинства.

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Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями,
– написала вона в листі.

Схвалені урядом реформи буквально загрожують верховенству права в Польщі, як заявили критики нововведень.

Керівник Верховного суду Польщі також закликала уряд "не порушувати соціальний контракт, написаний у формі конституції".

Теги: Новини політики Судді Польща
Джерело: 24 Канал
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