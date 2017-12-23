Уряд на краю прірви, – Глава Верховного суду Польщі звинуватила владу у "державному перевороті"

Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф заявила про це після схвалення польським урядом суперечливих реформ, які загрожують верховенству права в Польщі.

Про це пише ВВС. Малгожата Герсдорф заявила, що уряд перебуває на "краю прірви", в яку може затягнути із собою всю країна.

Також вона опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у "здійсненні перевороту" проти судочинства.

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Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями,

– написала вона в листі.

Схвалені урядом реформи буквально загрожують верховенству права в Польщі, як заявили критики нововведень.

Керівник Верховного суду Польщі також закликала уряд "не порушувати соціальний контракт, написаний у формі конституції".