Проти Лукашенка не порушуватимуть справу за захоплення влади: деталі
Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу проти чинного самопроголошеного президента країни. Опозиціонери закликали притягнути Лукашенка до відповідальності за "змову з метою захоплення влади".
Скарга на Лукашенка має "загальний характер"
Відповідь від СК отримав лідер руху "За свободу" Юрас Губаревич. Про це інформує "Радіо Свобода".
До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
У Слідчому комітеті зазначили, що скарга на дії Лукашенка має загальний характер, отож підстав для порушення кримінальної справи немає.
Фактично, доказова база поповнюється щодня. І справу обов'язково заведуть. Уже при новій владі,
– прокоментував відповідь від СК Губаревич.
Головне про події в Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.
- Учасники протесту 27 вересня провели так звану "народу інавгурацію" Світлани Тихановської на знак протесту.