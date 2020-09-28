Слідчий комітет Білорусі відмовився порушувати кримінальну справу проти чинного самопроголошеного президента країни. Опозиціонери закликали притягнути Лукашенка до відповідальності за "змову з метою захоплення влади".

Скарга на Лукашенка має "загальний характер"

Відповідь від СК отримав лідер руху "За свободу" Юрас Губаревич. Про це інформує "Радіо Свобода".

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У Слідчому комітеті зазначили, що скарга на дії Лукашенка має загальний характер, отож підстав для порушення кримінальної справи немає.

Фактично, доказова база поповнюється щодня. І справу обов'язково заведуть. Уже при новій владі,

– прокоментував відповідь від СК Губаревич.

Зверніть увагу! Натомість одразу після створення порушили справу проти Координаційної ради. Орган опозиції звинуватили у спробі захоплення влади.

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