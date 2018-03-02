Проти депутата, який за рік купив 63 квартири, відкрили справу через неправдиву декларацію

Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа став відомим через те, що за рік поповнив свою декларацію 63 квартирами.

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Як повідомляли активісти Громадського руху Чесно, представник фракції БПП Солідарність в один день придбав 31 квартиру, 6 машиномісць та 2 нежитлових приміщень. А трохи згодом купив ще 32 квартири.

Втім, кримінальну справу депутат отримав через інший "сюрприз" в декларації – BMW X6, яку його дружина придбала за 45 тисяч гривень, в той час як ціна за таку модель на ринку складає від 38 до 46 тис доларів США.

Крім того, у декларації Ромео Скрипи відсутня інформація про доходи від компанії ТОВ "БУД.ІН.КОМ" (в якій Скрипа має внеском до статутного капіталу) і ТОВ "Мед Палас", де його дружина є керівником і співзасновником із внеском у півмільйона гривень.

Із вищезазначеною інформацією юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до правоохоронних органів, внаслідок чого розпочато розслідування за статтею 366-1 "Декларування недостовірної інформації".