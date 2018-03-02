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Проти депутата, який за рік купив 63 квартири, відкрили справу через неправдиву декларацію

1559 Читать новость на русском
Ромео Скрипа
Ромео Скрипа

За заявою юристів "Тисни" (Bihus.Info), Чернівецька прокуратура відкрила справу щодо Ромео Скрипи – депутата Чернівецької міськради від БПП. Підставою для старту провадження стали прихований бізнес і далека від реальності вартість авто.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа став відомим через те, що за рік поповнив свою декларацію 63 квартирами.

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Як повідомляли активісти Громадського руху Чесно, представник фракції БПП Солідарність в один день придбав 31 квартиру, 6 машиномісць та 2 нежитлових приміщень. А трохи згодом купив ще 32 квартири.

Втім, кримінальну справу депутат отримав через інший "сюрприз" в декларації – BMW X6, яку його дружина придбала за 45 тисяч гривень, в той час як ціна за таку модель на ринку складає від 38 до 46 тис доларів США.

Крім того, у декларації Ромео Скрипи відсутня інформація про доходи від компанії ТОВ "БУД.ІН.КОМ" (в якій Скрипа має внеском до статутного капіталу) і ТОВ "Мед Палас", де його дружина є керівником і співзасновником із внеском у півмільйона гривень.

Із вищезазначеною інформацією юристи "Тисни" (Bihus.Info) звернулись до правоохоронних органів, внаслідок чого розпочато розслідування за статтею 366-1 "Декларування недостовірної інформації".

Теги: Новини політики Новини України е-декларування Корупція Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
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