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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Против депутата, который за год купил 63 квартиры, открыли дело за ложную декларацию

321 Читати новину українською
Ромео Скрипа
Ромео Скрипа

По заявлению юристов "Дави" (Bihus.Info), Черновицкая прокуратура открыла дело в отношении Ромео Скрипы – депутата Черновицкого горсовета от БПП. Основанием для старта производства стали скрытый бизнес и далекое от реальности стоимость авто.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа стал известным из-за того, что за год пополнил свою декларацию 63 квартирами.

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Как сообщали активисты Общественного движения Честно, представитель фракции БПП Солидарность в один день приобрел 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещений. А чуть позже купил еще 32 квартиры.

Впрочем, уголовное дело депутат получил из-за другого "сюрприза" в декларации – BMW X6, которую его жена приобрела за 45 тысяч гривен, в то время как цена за такую модель на рынке составляет от 38 до 46 тыс долларов США.

Кроме того, в декларации Ромео Скрипы отсутствует информация о доходах от компании ООО "СТРОЙ.ДР.КОМ" (в которой Скрипа имеет взнос в уставный капитал) и ООО "Мед Палас", где его жена является руководителем и соучредителем с вкладом в полмиллиона гривен.

С вышеуказанной информацией юристы "Дави" (Bihus.Info) обратились в правоохранительные органы, в результате чего начато расследование по статье 366-1 "Декларирование недостоверной информации".

Теги: Новости политики Новости Украины е-декларирование Коррупция Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
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