Против депутата, который за год купил 63 квартиры, открыли дело за ложную декларацию

По заявлению юристов "Дави" (Bihus.Info), Черновицкая прокуратура открыла дело в отношении Ромео Скрипы – депутата Черновицкого горсовета от БПП. Основанием для старта производства стали скрытый бизнес и далекое от реальности стоимость авто.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа стал известным из-за того, что за год пополнил свою декларацию 63 квартирами.

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Как сообщали активисты Общественного движения Честно, представитель фракции БПП Солидарность в один день приобрел 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещений. А чуть позже купил еще 32 квартиры.

Впрочем, уголовное дело депутат получил из-за другого "сюрприза" в декларации – BMW X6, которую его жена приобрела за 45 тысяч гривен, в то время как цена за такую модель на рынке составляет от 38 до 46 тыс долларов США.

Кроме того, в декларации Ромео Скрипы отсутствует информация о доходах от компании ООО "СТРОЙ.ДР.КОМ" (в которой Скрипа имеет взнос в уставный капитал) и ООО "Мед Палас", где его жена является руководителем и соучредителем с вкладом в полмиллиона гривен.

С вышеуказанной информацией юристы "Дави" (Bihus.Info) обратились в правоохранительные органы, в результате чего начато расследование по статье 366-1 "Декларирование недостоверной информации".