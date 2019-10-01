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      Проти формули Штайнмаєра протестують у Харкові та Львові

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      Протест проти підписання формули Штайнмаєра у Львові
      Протест проти підписання формули Штайнмаєра у Львові / Телеграмканал Варта 1

      Окрім Києва, на протест проти підписання Україною формули Штайнмаєра вийшли мешканці Харкова та Львова. Так, у Харкові під будівлею СБУ проходить акція "Ні капітуляції!"

      Учасники харківського мітингу виступають також проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям Донбасу до їх деокупації.

      Читайте також: Під ОПУ влаштували протест через формулу Штайнмаєра і запалили фаєри: фото, відео

      Дивіться відео з протесту у Харкові:

      Проти формули Штайнмаєра протестують і біля управління СБУ у Львові. Зокрема, там присутні активісти "Національного корпусу". У руках вони тримають плакати з написами "Формула Штайнмаєра = капітуляція", "Ні реваншу". Присутні запалили фаєри та почепили плакати на будівлю СБУ.

      Львів протест формула Штайнмаєра

      Дивіться відео з протесту у Львові:

      Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського – що і на яких умовах було підписано від імені України. Ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію!
      – написали у фейсбуці члени "Нацкорпусу".

      Тим часом під Офіс Президента, де сотні активістів протестують проти підписання формули Штайнмаєра, стягнули силовиків, але ситуація спокійна.

      протест Київ Офіс Президента формула Штайнмаєра
      Протест проти формули Штайнмаєра у Києві / Фото РБК-Україна

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      1 жовтня у Мінську Українська сторона ТКГ підписала формулу Штайнмаєра і цей факт підтвердив Президент Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.

      Як пояснив Зеленський, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      blog_ava
      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Новини Києва Новини Харкова Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Окуповані території Протести
      Джерело: 24 канал
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