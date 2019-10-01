Проти формули Штайнмаєра протестують у Харкові та Львові
Окрім Києва, на протест проти підписання Україною формули Штайнмаєра вийшли мешканці Харкова та Львова. Так, у Харкові під будівлею СБУ проходить акція "Ні капітуляції!"
Учасники харківського мітингу виступають також проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям Донбасу до їх деокупації.
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Дивіться відео з протесту у Харкові:
Проти формули Штайнмаєра протестують і біля управління СБУ у Львові. Зокрема, там присутні активісти "Національного корпусу". У руках вони тримають плакати з написами "Формула Штайнмаєра = капітуляція", "Ні реваншу". Присутні запалили фаєри та почепили плакати на будівлю СБУ.
Дивіться відео з протесту у Львові:
Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського – що і на яких умовах було підписано від імені України. Ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію!
– написали у фейсбуці члени "Нацкорпусу".
Тим часом під Офіс Президента, де сотні активістів протестують проти підписання формули Штайнмаєра, стягнули силовиків, але ситуація спокійна.
Протест проти формули Штайнмаєра у Києві / Фото РБК-Україна
Що передбачає формула Штайнмаєра?
1 жовтня у Мінську Українська сторона ТКГ підписала формулу Штайнмаєра і цей факт підтвердив Президент Володимир Зеленський. При цьому Україна закріпила формулу Штайнмаєра не єдиним документом, а листами.
Як пояснив Зеленський, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.
Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.
Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.
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