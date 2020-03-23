20:09
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Проти уряду Гончарука відкрили провадження через експорт масок: що каже експрем’єр

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Проти уряду Олексія Гончарука САП відкрила кримінальне провадження. Так, міністрів підозрюють у службовій недбалості. Вони нібито проігнорували прохання РНБО заборонити експорт масок. На це вже відреагував сам експрем’єр.

      Дії тодішнього уряду мали бути відповідними до ситуації. На той момент жодного випадку зараження Covid-2019 в країні не було. Так ситуацію пояснює Олексій Гончарук. Відповідний допис він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

      Заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв,
      – наголошує колишній очільник Кабміну.

      Новина доповнюється…

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України САП Розслідування Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Експорт Олексій Гончарук – новини Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 19:38 Надзвичайний стан через коронавірус: як це роблять у світі
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 19:06 Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук