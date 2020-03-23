Проти уряду Гончарука відкрили провадження через експорт масок: що каже експрем’єр

Проти уряду Олексія Гончарука САП відкрила кримінальне провадження. Так, міністрів підозрюють у службовій недбалості. Вони нібито проігнорували прохання РНБО заборонити експорт масок. На це вже відреагував сам експрем’єр.

Дії тодішнього уряду мали бути відповідними до ситуації. На той момент жодного випадку зараження Covid-2019 в країні не було. Так ситуацію пояснює Олексій Гончарук. Відповідний допис він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

Заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв,

– наголошує колишній очільник Кабміну.

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