Росіяни знали, що я вдома, – ексклюзивне інтерв'ю "Флеша" про удар по його будинку, нові технології та мобілізацію

Росія полює на фахівців, які розвивають військові технології, адже вони безпосередньо впливають на хід війни. Водночас Україна робить ставку саме на технологічну перевагу – дрони, НРК та системи перехоплення. Це зумовлено усвідомленням обмеженого мобілізаційного ресурсу України, з огляду на можливості Росії.

Окремою загрозою є масове використання дешевих російських дронів "Молнія" та КАБів, протидія яким ускладнюється їхньою кількістю.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, зазначивши, що це зараз виклик для Сил оборони. Однак Україна нарощує ППО, РЕБ і мережі перехоплювачів.

"Пам'ятаю усе як катастрофу": про замах на життя "Флеша"

Росіяни цілеспрямовано направили 5 реактивних "Шахедів" на ваш будинок. Як ви почуваєтеся? Чому саме на вас полювали? Чи буде за це відповідь? Як почувається ваша родина?

Головне, що я живий, родина моя жива. Я не розумію, як це загалом так сталося. Це якесь диво, що "Шахед" влучив у стіну мого будинку. Він влучив у залізобетонне перекриття між першим і другим поверхами. Здетонував не всередині будинку, а поруч з ним. Це нас усіх врятувало. "Шахед" зруйнував єдину кімнату, де нікого не було. Ми були в інших кімнатах.

Це просто жах. Пряме влучення "Шахеда" посеред ночі. Я це пам'ятаю як катастрофу: усі бігають, все горить, палає, усі контужені, ми не розуміємо, що відбувається. Це дуже-дуже важко морально для моєї родини й для мене.

Я очікував, що буде якийсь замах на мене, можливо. У мене була інформація від СБУ. Ми розуміємо усі, що ворог шукає нас, ми важливі для нього. Але я очікував інший формат замаху: якась вибухівка, якийсь стрілець, ще щось.

У розвідки є неписане правило, є такі червоні лінії, які не можна переходити. Тобто, якщо хтось заважає, який чиновник або військовий, то замах планується на чиновника, але не на всю родину. Тобто, це ненормально.

Повне інтерв'ю Сергія Бескрестнова: дивіться відео

Усі дивуються, навіщо росіяни це зробили, тому що вони дійсно відкрили скриньку Пандори для нас. Ми ж також знаємо, де мешкають їхні військові генерали, чиновники та інші посадові особи.

Ми не розуміємо, що зараз нам робити. Якщо вони будуть так далі діяти, то нам потрібно буде відповідати симетрично. Тобто нам є багато про що зараз подумати, але я знову скажу, що це свідома спецоперація, коли 5 реактивних "Шахедів" прямують на приватний будинок, де я мешкаю.

Це не військовий штаб. У мене там нічого нема. Це мій будинок і будинок моєї родини. Вони знали, що я вдома. Вони моніторили, тому що я тільки кілька годин перед тим повернувся з відрядження. Я був на фронті, консультував наших хлопців. Хтось був поруч і бачив, що я вже вдома. Зараз головне, що я живий і моя родина також жива. Це важливо.

Оператори, які керували цими реактивними дронами, стежили за атакою онлайн?

Так, це було онлайн-керування. Ми знайшли на руїнах дому залишки модема керування, залишки реактивного "Шахеда".

Ми знаємо, як технічно все відбувалося – оператори з Росії керували. Перший "Шахед" влучив у мій дім, другий також намагався влучити в мою домівку. Десь 10 хвилин пройшло, але оператор не справився з керуванням і "Шахед" упав десь за сотню метрів від мого будинку.

І ще кілька "Шахедів" біля хлопців поблизу Броварів. Я зараз шукаю, хто це зробив, щоб сказати їм дякую, тому що вони мене врятували.

Це була дійсно спецоперація. Це дуже комічно виглядає, адже росіяни, звичайно, нічого не кажуть про це. А в їхніх групах, які запускають "Шахеди", написали, як вони мене шукали, як робили цю операцію і що намагались мене цілеспрямовано знищити.

Але через кілька годин цей допис зник. Я встиг зробити скриншот. Мабуть, російське керівництво сказало: "Друзі, що ви таке написали?". Адже Росія ніколи не підтверджує свої терористичні наміри. А тут вони здуру написали, що так, дійсно, ми це зробили, а потім видалили.

"Кожного тижня – щось нове": про технології на фронті

Ми бачимо на прикладі Києва, що дійсно багато "Шахедів" та інших безпілотників не долітає. Що ще такого важливого ви робите, як захищаєте наші міста, адже для росіян ви настільки були важливі, що вони прямо на ваш будинок запустили "Шахеди"?

Мала ППО і "Шахеди" – це тільки одна із тем, над якою я працюю. Я радник міністра оборони по інноваціях і технологіях. У мене є багато важливих напрямків.

Я дійсно намагаюся брати дуже критичні питання і працювати з цим. Я усвідомлюю, що ворог також розуміє, що таке нові технології зараз у війні, наскільки вони вирішують весь хід війни. Вони намагаються шукати й знищувати таких людей, які становлять для них загрозу.

Я знову скажу, що я очікував цього, це (замах на життя – 24 Канал) не було для мене сюрпризом. Ми шукаємо ворога, ворог шукає нас. Тому ми всі під загрозою.

Я можу сказати, що у моїх військових один фронт, у нас трохи інший фронт, але він є, навіть у тилу. Постійно росіяни шукають нас, тому що ми їм заважаємо.

Зараз ми робимо дуже багато цікавих речей. Я вже у себе на каналах писав, що я багато хочу розповісти про наші технології, що у нас відбувається в Україні. Ми буквально кожного тижня щось нове запускаємо.

Так, дійсно, у нас є проблеми – ми не можемо працювати, наприклад, проти балістики. Але це проблема у всьому світі. Небагато країн роблять щось проти балістики, наприклад Patriot. У нас є проблема з КАБами, у нас багато проблем у ЗСУ, багато проблем у Міноборони, я кажу про різні проблеми.

Але якщо ми говоримо про технології, то ми робимо зараз гігантський стрибок. Це дійсно так. У нас є підтримка інших країн, у нас є бюджет, у нас є контракти з українськими виробниками, система підтримки молодих команд. Ми даємо багато грантів.

Я дійсно на власні очі бачу, як це відбувається. Ми зараз намагаємося засипати наш фронт НРК – роботами, щоб вони воювали замість наших хлопців у штурмах.

Ми намагаємося зробити різні БпЛА, діпстрайки, щоб також кошмарити, відповідати нашому ворогу, як він це робить. Я бачу, що в нас є ривок, і це не моя думка – це думка російських блогерів.

Якщо хтось бачить якісь короткі відео російських блогерів, то вони кажуть: "Так, дійсно, ми почали програвати Україні технологічно".

Я хочу, щоб ми були на крок попереду й далі працювали проти нашого ворога і дійсно робили все. Тому що у нас маленький мобілізаційний ресурс.

Ви бачите, яка у нас проблема з мобілізацією, наскільки Росія більша. Але ми розуміємо, що ми можемо вистояти тільки завдяки технологіям. У нас інших варіантів немає. Нам потрібно робити так, щоб не гинули наші хлопці, щоб ми працювали роботами, дронами. Це дійсно можливо. Ми зараз показуємо, як це відбувається.

"Це вже інша війна": про підготовку Росії до літнього наступу

Чого очікувати від росіян цього літнього наступу? Що вони можуть запланувати?

Абсолютно всі розуміють, що такого класичного наступу, як заведено у війнах, не буде. Будь-який танк, будь-яка техніка на полі бою не буде існувати, мабуть, більше, ніж кілька годин. Це вже всі розуміють.

Ми також розуміємо, якщо багато ворогів атакуватимуть нас на полі бою, то наші хлопці на дронах теж дуже швидко їх знищать. У нас достатньо глобальний резерв пілотів.

Багато хто думає, що якщо Росія мобілізує мільйон людей, вони нас задавлять. Це не Сталінград. Це вже трошки інша війна. У нас є чим тримати фронт. Я дуже вдячний нашим ЗСУ, вдячний нашим хлопцям за те, що вони роблять.

Зараз вже не 2022 рік. Я чому про це кажу? Тому що у нас в медійному просторі багато є песимізму. У нас дуже багато працює російських ботів. Я б сказав, що це для нас велика проблема. Вони намагаються маніпулювати нашими думками.

Але я хочу давати позитив нашим людям. Я розумію, що це боляче для всіх. Мобілізація, хлопці гинуть. Але ми повинні триматися якось усією країною. У нас немає іншого варіанту. Або ми будемо знищені усією країною, або ми вистоїмо.

Я зараз переживаю особисту трагедію з моєю родиною, з моєю будівлею. Це все, що я там все своє життя заробляв. Я будував мій будинок 25 років тому своїми руками. Але це війна. Я розумію, що це потрібно робити. У нас іншого виходу немає.

"Бути на крок попереду": про розробки українських технологій

Що допомогло уповільнити наступ росіян? Це технології, НРК, безпілотники?

Так, звісно, це технології. Завдання Міністерства оборони у тому, що ми знаємо, що забезпечуємо наших внутрішніх клієнтів. Як це відбувається: ЗСУ – це наш клієнт, він формує потребу, а наше завдання забезпечувати ЗСУ всім потрібним.

Ми намагаємося зараз виробляти дуже багато різних дронів, різних технологій для того, щоб наші хлопці могли воювати. Я не можу офіційно про це все розповідати. Нам Федоров розповідав, що він зробив за три місяці, але це тільки вершина, це тільки те, про що можна говорити. Тому що ворог також дуже активно моніторить наші канали.

Зараз я намагаюся бути на крок попереду. Ми ніколи це не робили технологічно. От зараз я думаю, що таке буде "Шахед-5", "Шахед-6", 7, 8. Якщо ми зробимо так, що вони нам зроблять у відповідь, а що потім буде.

Я зараз намагатимусь робити все, щоб бачення майбутнього нам допомагало воювати з нашим ворогом, тому що ми багато років доганяли його. Це тупиковий шлях, якщо ми хочемо щось досягти у війні або перемогти ворога.

У мене там позитивний настрій. Зараз я бачу, що нам треба втримати наш фронт, а ми не підведемо. У нас у команді є розуміння, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Є оптимізм по кожному напрямку.

"Знайшли дешеву заміну": про збільшення російських "Молній" на фронті

Росіяни дуже масово почали застосовувати дешеві дрони "Молнія". Яка від них загроза. Їх оснащують нічними камерами, вони низько можуть летіти. Як цьому протистояти на фронті?

Якщо, наприклад, ми кажемо про наші тили, то у росіян там є "Шахед". Це основний діпстрайк російський. У нас багато варіантів, у Росії є "Шахед". Якщо ми кажемо про БпЛА для прикордонної смуги – "сіра зона", яку росіяни намагаються зробити мертвою, це Сумська область, Херсонська область, Полтавська область. Дуже багато різних там смуг, де вони атакують нас.

Там вони обрали таке рішення як "Молнія". Це такий дуже дешевий БпЛА, його дуже зручно запускати. Росіяни намагаються його використовувати на різних напрямках. Він їм там і тягає воду, і продукти, і вибухівку. Він у них мінує, є розвідником. Чого я тільки не бачив на базі цієї "Молнії".

Це справді для нас складно, тому що це масовий продукт, його дуже багато, він коштує недорого для росіян, і дуже зручний в експлуатації. Росіяни намагаються максимально його використовувати.

Тобто розумієте, ось така думка у росіян. Навіщо я буду використовувати розвідник, який коштує 100 тисяч доларів, на кшталт Supercam, ZALA, якщо я можу замість цього не ризикувати й використовувати, наприклад, 20, 30 або 40 "Молній".

Так, там трошки не така гарна якість зображення, мабуть, не така дальність, зручність, але це працює. Вони знайшли цю дешеву заміну.

Я бачу в цьому виклик для себе. Тобто мені й моїй команді зараз потрібно думати, що ми будемо з цим робити. Тобто це перехоплювачі, це засоби РЕБ, фіксація – інші різні варіанти. Я підтверджую, що зараз це для нас проблема.

Проблема не у технологіях, а в масовості. Їх дуже-дуже багато. Це така сама історія, як з КАБами. Росіяни знайшли таке наше вразливе місце. Ми не можемо зараз знайти нічого ефективного, щоб працювати проти КАБів. КАБ – це також не дуже дороге рішення і вони намагаються руйнувати наш фронт КАБами.

Вони (росіяни – 24 Канал) знайшли по кожному напрямку якесь критичне, важливе, дуже дешеве рішення, і вони його масштабують. У них отакий підхід. У нас більше технологічний підхід. У нас є здорова конкуренція, наприклад, між виробниками.

Це добре, адже у нас немає монополії. Якщо росіяни, наприклад, зруйнують якесь виробництво, то у нас усе не стане. У нас кілька БпЛА, у них є тільки виробництво "Шахедів" в Єлабузі, є ще завод "Купол" у місті Іжевськ, який також виробляє "Шахеди", і кілька БпЛА, я можу порахувати: "Італмас", БМ, V2U – це не дуже багатий асортимент.

""Шахеди" біля міста – це форс-мажор": про протидію російським дронам

Ми бачимо, як "Шахеди" залітають на низьких висотах, і розуміємо, що РЛС, РЕБ не завжди встигають спрацьовувати. Що з цим робити?

У нас достатньо перехоплювачів, достатньо виробників, які їх виробляють. Я хочу сказати, що у нас відсоток успішних запусків зростає. Він зростає, зростає, зростає. Я думаю, що за якийсь час, мабуть, ми побачимо 80 – 90%, а мабуть і 100%, адже хлопці навчаються, рішення ефективні.

Але, на жаль, перехоплювачі не можуть працювати без єдиного радіолокаційного поля, тому що перехоплювач не розуміє, куди йому летіти й де шукати "Шахед".

У нас є зараз потреба в радіолокаційних станціях. Ми розуміємо, що не можна дуже швидко закрити всю країну радіолокаційними станціями. Але це трохи наша таємниця. Чому? Наприклад, у нас у Єлізарова завдання побудувати мережу захисту від "Шахедів". Концепція там дуже проста, така, що "Шахеди" біля міста – це форс-мажор.

Якщо якийсь "Шахед" долетів кудись до великого міста, то його будуть шукати наші хлопці на гелікоптерах. А ми будемо будувати кордони з перехоплювачів в кілька ешелонів. Все для того, щоб жоден "Шахед" не міг залетіти в наш тил.

Я вважаю, це реальна така історія, як ми можемо захистити (Україну від російських дронів – 24 Канал). Тому що формувати перехоплювачі по всій країні, ну ви розумієте, який це гігантський ресурс.

Тобто скільки десятків тисяч пілотів треба навчати, щоб по всій країні були екіпажі кожні 10 кілометрів, наприклад. Це дуже глобальне завдання і відповідь багатьом людям, чому, наприклад, десь не збивають "Шахеди".

Це фізично не можна закрити всю країну, розумієте? Це також проблема РЕБом закрити всю країну. Це проблема для будь-якої країни, не тільки для України.

Ми взагалі робимо чудо, яке у нас там є покриття засобів РЕБ, що ми зробили за роки. Хлопці зараз масштабують плани перехоплювачів, це дійсно чудо.

Я бачу, скільки людей навчаються, скільки екіпажів, скільки там бажання. Але це важке питання. Тобто в нас ще дуже багато попереду роботи.

Чи реально в найближчій перспективі збивати дрони у прифронтових регіонах, зокрема в Одеській області, на Херсонщині, Харківщині?

Ми також працюємо над цим. Ми розуміємо, я бачу, скільки болю там у людей, які мешкають в Херсоні, як для них це проблематично. Ми все це бачимо. Така ж проблема для Запоріжжя, наприклад, для Харкова, для Краматорська.

Там є не тільки "Шахеди", там проблема у звичайних FPV-дронах, дронах на оптоволокні. Вони масовано атакують. Якщо поруч з кордоном 10 – 20 кілометрів, то там працюють малі формати. Вони там роблять теракти.

Завдання нашого ворога – це зробити таку буферну "сіру зону". Спочатку вони думали про 5 кілометрів від кордону, потім 10 кілометрів, потім 15. Зараз ми бачимо, що вони атакують нашу інфраструктуру, людей десь на 20 – 30 кілометрів углиб наших кордонів. Атакують наш транспорт, атакують Укрзалізницю.

Це взагалі окрема історія. Я працюю з керівником Укрзалізниці, головою, і ми кожного дня розв'язуємо якісь питання, спілкуємося, тому що це дуже критично для нашої країни. Логістика, перевезення, люди.

Наш ворог також це розуміє й атакує Укрзалізницю. Я кожного дня бачу статистику. Люди часто це не бачать, але кожного дня якийсь тепловоз десь по країні під атакою. Тобто це нон-стоп відбувається.

Треба теж захищати нашу Укрзалізницю всіма засобами. Зокрема, наприклад, приватне ППО. Чому ні? Засобами РЕБ і перехоплювачами.

Росіяни готуються збільшувати відстань, на яку можуть відправляти FPV-дрони чи дрони на оптоволокні? До чого готуватись людям?

Там є технічне обмеження з радіокерування. Ми можемо казати про 20 – 30 кілометрів, плюс є одиничні випадки, наприклад, 40 – 50 кілометрів. За моїми оцінками, "сіра зона" буде десь до 30 кілометрів – там буде небезпека.

"Знищили 4 точки керування": про військову інфраструктуру в Білорусі

Росія почала розширювати військову інфраструктуру в Білорусі, створює бази для запуску та керування далекобійними дронами. Як цьому протистояти? Вони хочуть направляти це все на Україну? Чи готуються до можливих нападів на європейські держави?

Дійсно, була така історія. Ми знищили на території Білорусі чотири точки, звідки наш ворог керував "Шахедами". Ми знищили оці бази. Про це сказав наш президент в одному інтерв'ю. Але іноземні журналісти помилково переклали його слова і сказали, що в Білорусі знищені чотири бази для "Шахедів" і будуть будуватися, можливо, ще.

У нас немає ніякої інформації, підтвердження, що прямо в Білорусі будуть будуватися якісь бази для "Шахедів". Я розумію, що наші люди читають новини й думають, що це ж кошмар, це дуже поруч з нами. Але в нас є інформація, що Росія намагається на своїх кордонах, десь понад 100 кілометрів від кордону з Україною, будувати нову базу для реактивних "Шахедів". Це дійсно правда.

Але це ми розуміємо, ми бачимо, ми аналізуємо. У нас є супутникові знімки, ми спостерігаємо, як це відбувається. У нас є чим відповідати по цих базах. Ви розумієте, чим ближче оця база, аеродром буде до нашого кордону, тим більше у нас буде варіантів, як по цьому працювати.

Дійсно такий процес відбувається, намагаються будувати нові майданчики для "Шахедів", але це зараз не у Білорусі. У Білорусі дійсно можуть бути якісь вежі керування, але ніяк не плацдарми керування для БпЛА.

Які в України основні задачі, коли Сили оборони знищують російські РЛС у Росії та на тимчасово окупованих територіях?

РЛС – це очі ворога. Якщо ворог нічого не бачить, то йому важко працювати по нас. Це допомагає нашим хлопцям запускати діпстрайки також.

РЛС багато коштує, і я вважаю, що це важлива ціль для наших хлопців. Я кожного разу радію, коли я бачу, скільки коштує РЛС. Ми розуміємо, яка б Росія не була велика, але це держава, у якої є обмежений ресурс для виробництва усього. Ми розуміємо, що грошей у них багато, але вони також якось обмежені.

Кожна така втрата, яка коштує мільйони доларів – це потужна втрата. Наші хлопці шукають оці РЛС, а там вони є дуже унікальні: є старі, а є й сучасні, які дійсно актуальні, яких небагато, і котрі коштують. Якщо у нашого ворога не буде РЛС, то він не буде бачити нас.

Які технології ми можемо вже запускати на експорт або ділитися інформацією, а які краще було б притримати, щоб це не потрапило до російських рук?

Я чув думку, що ми щось віддаємо своє для захисту інших країн. Це абсолютна маячня. Я знаю цю ситуацію. У нашого керівництва перший пріоритет – захист нашої країни. Тобто для нас це номер один.

Ми зараз з нашими партнерами обмінюємося інформацією, але це більше консультації, це наш досвід. У світі є виробники, які виробляють, наприклад, дрони-перехоплювачі, але у них немає нашого досвіду. Він є тільки в Україні, наші хлопці мають чому навчати інших. Тому наші консультанти працюють, допомагають нашим партнерам, адже вони нам допомагають дуже.

Я бачу, скільки вони роблять для нас, і дійсно нам потрібно давати щось їм натомість. Але я знов скажу, що це не буде зброя, яка з України йде кудись в інші країни. Тобто для нас найважливіше – це наш захист.