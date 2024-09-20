Росія націлилася на Арктику: Лавров і тут погрожує НАТО

Росія продовжує відкрито погрожувати світу і, зокрема, країнам НАТО. Цього разу країна-агресорка нагадала, що уже давно кинула оком на Арктичний регіон.

Нову заяву зробив голова МЗС Росії Сергєй Лавров. Він побачив "загрозу" зі сторони НАТО в Арктиці та вже готовий "до відповіді", передає 24 Канал.

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Росія заявила про готовність відстоювати свої інтереси в Арктиці

Лаврову привиділося, що НАТО нібито хоче "захопити" Арктичний регіон, та заговорив про інтереси Альянсу там.

Всі розмови блоку про те, що вони є оборонним альянсом і займаються лише обороною територій своїх країн-членів, – це від лукавого. Арктика – це не територія Північноатлантичного альянсу. Нині їм уже мало того, що вони, всупереч обіцянкам, майже всю Європу включили до свого складу. Тепер Альянс звертає свій погляд на весь Азійсько-тихоокеанський регіон, прямо заявляючи, що звідти походять погрози на адресу НАТО,

– передають марення Лаврова росЗМІ.

Він також вирішив зайнятися географічним питанням та пороздумувати, де Далекий Схід, де східні моря, де Тихий океан та де НАТО.

"Це бажання глобалізуватися, легітимізуватися і самоствердитися як вже не північноатлантичного, а світового жандарма поширюється і на Арктичний регіон", – додав глава російського МЗС.

Він вважає, що НАТО нарощує навчання і пов'язує це із можливими "кризами в Арктиці".

Наша країна повністю готова відстоювати свої інтереси у військовому, політичному та військово-технічному плані,

– посягнув Лавров на нові території.