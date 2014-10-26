12:38
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Протягом дня в зоні АТО було зафіксовано близько 10 обстрілів сил АТО, —Тимчук

      0277 Читать новость на русском
      Українські військові
      Українські військові

      Протягом сьогоднішнього дня, станом на 15:00 годину, російсько-терористичні війська здійснили близько 10 обстрілів українських військ у зоні проведення АТО.

      Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук під час брифінгу.

      Ситуація менш напружена, ніж можна було очікувати. За попередню добу ми зафіксували 13 обстрілів. За сьогоднішній день, станом на 15:00, було близько 10 обстрілів,
      — повідомив він.

      Водночас, за його словами, тенденція, яка "простежується протягом останніх днів, не радує". Адже не можна констатувати, що російські терористичні війська готові дотримуватися перемир'я та режиму припинення вогню, сказав він.

      Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували більше 15 обстрілів позицій сил АТО. Водночас серед українських військових втрат немає.

      Експерт також зазначив, що у Київському районі Донецька зафіксовано значне скупчення сил противника — до 1,5 тисяч живої сили, до 20 одиниць ствольної артилерії та близько 18 установок РСЗВ.

      До слова, станом на 9:00 у Луганській області загалом відкрилися 420 дільничних виборчих комісій. 

      Теги: Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Тероризм День виборів
      Джерело: Телеканал новин "24"
      powered by lun.ua
      Новини за 26 жовтня 2014
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Страна маминой подруги
      сьогодні , 12:30 Страна маминой подруги
      Павло Казарін 48
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 238
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1498
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сьогодні , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 1902
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      14 листопада , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      8669
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      "Війна ніколи не вб'є добро": як український військовий рятував дельфіна
       3 листопада , 10:52
      Коноплянка може продовжити кар'єру в Барселоні
       2 серпня , 10:30
      Тренер Чехії: З Україною ми грали на рівних, а Росія була сильнішою за нас на голову
       10 вересня , 22:57
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук