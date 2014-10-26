Протягом дня в зоні АТО було зафіксовано близько 10 обстрілів сил АТО, —Тимчук

Протягом сьогоднішнього дня, станом на 15:00 годину, російсько-терористичні війська здійснили близько 10 обстрілів українських військ у зоні проведення АТО.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук під час брифінгу.

Ситуація менш напружена, ніж можна було очікувати. За попередню добу ми зафіксували 13 обстрілів. За сьогоднішній день, станом на 15:00, було близько 10 обстрілів,

— повідомив він.

Водночас, за його словами, тенденція, яка "простежується протягом останніх днів, не радує". Адже не можна констатувати, що російські терористичні війська готові дотримуватися перемир'я та режиму припинення вогню, сказав він.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу зафіксували більше 15 обстрілів позицій сил АТО. Водночас серед українських військових втрат немає.

Експерт також зазначив, що у Київському районі Донецька зафіксовано значне скупчення сил противника — до 1,5 тисяч живої сили, до 20 одиниць ствольної артилерії та близько 18 установок РСЗВ.

До слова, станом на 9:00 у Луганській області загалом відкрилися 420 дільничних виборчих комісій.