Свою кар'єру вона збудувала у неоконсервативній Ліберально-демократичній партії Японії, працюючи у Кабінеті нинішнього прем'єра Шіндзо Абе. Однак, після перемоги на виборах губернатора Токіо, вона заснувала власну регіональну партію "Tomin First no Kai", яка зараз має стратегічну кількість місць у муніципальній раді Токіо; у неї є ще й загальнонаціональна партія "Kibō no Tō", однак вона має поки що лиш 2 місця у палаті представників.

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Що означає перемога Коїке?

Вибори у Токіо пройшли останньої неділі, де Коїке набрала майже 60% голосів. Це пов'язано з високим рівнем популярності політикині, успіхами у питаннях протидії китайському коронавірусу (вона активно працює з Тайванем у цьому питанні), а також поєднанням соціальних, ліберальних та консервативних підходів (наприклад, вона виступає за зелену енергетику та боротьбу з курінням – що я не підтримую, але це сучасні тенденції, при цьому маючи досить категоричні погляди щодо японської історії та цінностей).

Її минула каденція випала на важкий час підготовки до Олімпійських ігор 2020, які, при цьому, через Уханську кризу, довелося перенести на 2021 рік. Необхідно зазначити, що для японців прийняття Олімпіади є національною гордістю, і вже у 2014 році по всьому місту висіли плакати з Токійськими змаганнями.

Перемога Коїке означає дві речі: перше, це те, що Токіо точно підготується приймати Олімпіаду навіть за умов коронакризи, друге, – це те, що у ЛДПЯ (Ліберально-демократична партія Японії – прим.ред.) є досить сильний, якщо не конкурент, то супутній гравець. Подейкують, що Коїке одного дня може стати першою жінкою-прем'єром Японії.

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У зовнішній політиці вона підтримує курс США та критикує soft power (м'яку політику – прим.ред.) у ООН.

Для Японії успіхи Коїке мають важливе значення, адже йдеться про руйнування стереотипу "політика – для чоловіків" та фактичне доведення того, що women power може бути надефективною, особливо за умов кризи, як пандемія.