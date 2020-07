Ексминистерка обороны и влиятельная женщина Японии, Юрико Коикэ, известная своей жесткой позиции по вопросам национальной безопасности, в частности КНР и России, вдруг победила на выборах губернатора Токио, является одним из важнейших должностей в государстве восходящего солнца.

Свою кар'єру вона збудувала у неоконсервативній Ліберально-демократичній партії Японії, працюючи у Кабінеті нинішнього прем'єра Шіндзо Абе. Однак, після перемоги на виборах губернатора Токіо, вона заснувала власну регіональну партію "Tomin First no Kai", яка зараз має стратегічну кількість місць у муніципальній раді Токіо; у неї є ще й загальнонаціональна партія "Kibō no Tō", однак вона має поки що лиш 2 місця у палаті представників.

