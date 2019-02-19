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      Провину у смертельній ДТП в Харкові визнав і другий обвинувачений Дронов

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      Геннадій Дронов визнав провину у скоєнні смертельної ДТП в Харкові
      Геннадій Дронов визнав провину у скоєнні смертельної ДТП в Харкові / Newsroom.kh.ua

      Обвинувачений у скоєнні смертельної аварії в Харкові Геннадій Дронов 19 лютого заявив у суді, що кається і визнає свою провину. Його авто у 2017 році зіткнулося з автомобілем іншої обвинуваченої Олени Зайцевої.

      Перед заявою Дронова свою провину за всіма пунктами визнала і Олена Зайцева. Водійка пообіцяла ніколи більше не сідати за кермо.

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      "Щиро прошу пробачити мене, адже у мене не було ні найменшого наміру порушувати правила дорожнього руху", – сказав Дронов.

      Він заявив, що не міг допомогти потерпілим матеріально не через відсутність бажання. Дронов каже, що не мав можливості продати своє авто.

      Раніше адвокат Дронова просив суд визнати водія невинним, оскільки "слідство не виявило в його діях складу злочину".

      Що відомо про смертельну аварію в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів (6 загиблих). Суд арештував обох водіїв і обоє – обвинувачені у справі. Прокуратура вимагає засудити Зайцеву та Дронова до 10 років в’язниці та позбавити їх водійських прав на 3 роки. На сьогодні у справі тривають дебати.

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      Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Судді Аварії та ДТП Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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