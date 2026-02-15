Проводяться слідчі дії, – НАБУ прокоментувало зняття Галущенка з потяга

15 лютого вранці ЗМІ написали про затримання Германа Галущенка на кордоні. У НАБУ підтвердили цю інформацію.

У бюро заявили, що ексміністра енергетики України затримали під час перетину державного кордону.

Що відомо про затримання Галущенка?

У НАБУ уточнили, що затримання колишнього чиновника відбулося у межах розслідування справи "Мідас".

Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом,

– заявили в антикорупційному органі.