15 лютого, 12:17
Проводяться слідчі дії, – НАБУ прокоментувало зняття Галущенка з потяга
15 лютого вранці ЗМІ написали про затримання Германа Галущенка на кордоні. У НАБУ підтвердили цю інформацію.
У бюро заявили, що ексміністра енергетики України затримали під час перетину державного кордону.
Що відомо про затримання Галущенка?
У НАБУ уточнили, що затримання колишнього чиновника відбулося у межах розслідування справи "Мідас".
Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом,
– заявили в антикорупційному органі.