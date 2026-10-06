Озброєні люди в масках зайшли з Білорусі до Латвії та погрожували військовим

Національні збройні сили Латвії зупинили агресивну спробу прориву кордону групою з 20 нелегальних мігрантів, яких супроводжували озброєні люди в масках з боку Білорусі. Під час провокації озброєні куратори висловлювали погрози військовослужбовцям, а згодом диверсанти проникли на латвійську територію та викрали камери спостереження.

Згідно з заявою латвійського військового відомства, нова провокація на кордоні вирізнялася особливою демонстративністю та агресією порівняно з попередніми інцидентами.

Які подробиці інциденту?

Супроводжуючі з білоруського боку не лише примусово гнали групу іноземців у напрямку Латвії, а й застосовували безпосередні погрози щодо військовослужбовців, які здійснювали охорону рубежу.

Згодом конфлікт набув ще більш гострої форми на іншій ділянці кордону. За кілька годин після зупинки прориву невідомі особи в масках незаконно проникли на латвійську територію.

Диверсанти встигли пошкодити розподільчу шафу та викрасти встановлені камери відеоспостереження ще до прибуття патрульного наряду, після чого оперативно відступили назад на територію Білорусі.

Озброєні провокації як інструмент гібридного тиску

Подібні дії підтверджують продовження цілеспрямованої гібридної кампанії, спрямованої проти безпеки Латвії, а також зовнішніх рубежів Євросоюзу та НАТО.

Штучно створені міграційні хвилі регулярно використовуються білоруським режимом як інструмент постійного військово-політичного тиску на сусідні держави.

Озброєні супроводжувачі нелегальних іммігрантів погрожували нашим військовим. Білорусі варто розуміти, що подібні випадки можуть призвести до набагато важчих наслідків для неї самої,

– зазначив латвійський політик Яніс Домбрава.

У відповідь на виклики командування латвійської армії підтвердило намір і надалі надавати всебічну підтримку Державній прикордонній охороні на кордонах із Білоруссю та Росією для ефективної протидії гібридним загрозам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський суд задовольнив позов Генпрокуратури і визнав балтійських націоналістів періоду Другої світової війни пособниками нацистської Німеччини. У російському відомстві заявили, що це рішення нібито створює юридичні підстави для захисту інтересів Росії на території Латвії, Литви та Естонії.