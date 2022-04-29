Провокації в Мелітополі на 9 травня: окупанти шукають, кого вписати за "референдум"
Російські загарбники до 9 травня планують провести на деяких тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми. Зокрема мовиться про місто Мелітополь, що у Запорізькій області.
Крім того, окупанти готують й інші провокації у Мелітополі. Про це в ефірі 24 каналу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Актуально Окупантам знадобиться багато часу для його відновлення, – мер Мелітополя про підрив моста
Він повідомив, що зараз окупанти роблять списки людей, які залишились у місті Мелітополі.
Вони шукають, кого "вписати" у списки тих, хто нібито проголосував за Росію,
– пояснив міський голова.
Однак ніхто із тих, хто залишився у Мелітополі, насправді не голосуватиме за "русскій мір". "Всі побачили істинне обличчя Росії і що вона робить з мирними жителями, дітьми, містами", – підкреслив Федоров.
На його думку, якщо росіяни таки захочуть провести у Мелітополі "референдум", ніхто з місцевих точно не підтримуватиме Росію.
Мер Мелітополя про ситуацію в місті: дивіться відео