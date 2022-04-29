Провокації в Мелітополі на 9 травня: окупанти шукають, кого вписати за "референдум"

Російські загарбники до 9 травня планують провести на деяких тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми. Зокрема мовиться про місто Мелітополь, що у Запорізькій області.

Крім того, окупанти готують й інші провокації у Мелітополі. Про це в ефірі 24 каналу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Він повідомив, що зараз окупанти роблять списки людей, які залишились у місті Мелітополі.

Вони шукають, кого "вписати" у списки тих, хто нібито проголосував за Росію,

– пояснив міський голова.

Однак ніхто із тих, хто залишився у Мелітополі, насправді не голосуватиме за "русскій мір". "Всі побачили істинне обличчя Росії і що вона робить з мирними жителями, дітьми, містами", – підкреслив Федоров.

На його думку, якщо росіяни таки захочуть провести у Мелітополі "референдум", ніхто з місцевих точно не підтримуватиме Росію.

Мер Мелітополя про ситуацію в місті: дивіться відео