Провокації в Мелітополі на 9 травня: окупанти шукають, кого вписати за "референдум"

29 квітня 2022 , 15:02
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Російські загарбники до 9 травня планують провести на деяких тимчасово окупованих територіях України псевдореферендуми. Зокрема мовиться про місто Мелітополь, що у Запорізькій області.

Крім того, окупанти готують й інші провокації у Мелітополі. Про це в ефірі 24 каналу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Він повідомив, що зараз окупанти роблять списки людей, які залишились у місті Мелітополі. 

Вони шукають, кого "вписати" у списки тих, хто нібито проголосував за Росію,
– пояснив міський голова. 

Однак ніхто із тих, хто залишився у Мелітополі, насправді не голосуватиме за "русскій мір". "Всі побачили істинне обличчя Росії і що вона робить з мирними жителями, дітьми, містами", – підкреслив Федоров.

На його думку, якщо росіяни таки захочуть провести у Мелітополі "референдум", ніхто з місцевих точно не підтримуватиме Росію. 

Мер Мелітополя про ситуацію в місті: дивіться відео 

 

 

Автор: Тетяна Сукач