Скло, що береже історії: у Львові ветерани UNBROKEN й світові митці створять артоб'єкти

У вересні 2026 року в місті Лева стартує міжнародна мистецька ініціатива "10 історій не обов'язково про війну". Проєкт об'єднає 10 українських захисників, які проходять реабілітацію в центрі UNBROKEN, та 10 провідних художників-склярів із семи країн світу. Разом вони трансформують особистий досвід, мрії та спогади учасників у сучасні витвори з художнього скла.

Про це 24 Каналу розповіли ініціатори проєкту.

Які подробиці й чого очікувати від проєкту?

Учасники артпроєкту працюватимуть у майстернях єдиної в Україні кафедри художнього скла Львівської національної академії мистецтв. Творча команда зосередиться на розробці індивідуальних концепцій та ескізів після особистих зустрічей і глибинних інтерв’ю з ветеранами.

Спільна праця передбачає втілення людських доль у скляних композиціях, виготовлених за різноманітними технологіями. Готові роботи прикрасять публічні простори Першого територіального медичного об'єднання Львова.

Задум організаторів полягає у висвітленні життєвого шляху захисників без фіксації виключно на пережитому травматичному досвіді.

Головна увага приділяється довоєнному життю, теперішнім прагненням, радості, характеру та баченню майбутнього.

У цьому контексті скло виступає метафорою людської стійкості, адже воно поєднує в собі прозорість, тендітність і гартовану міцність.

Міжнародна команда та формат співпраці

До творчого процесу долучаться відомі іноземні майстри: Елізар Мілев з Болгарії, Сіґрун Ейнарсдоттір з Ісландії, Беван Така з Нової Зеландії, Анна Мласовскі з Німеччини, Анда Мункевіца з Латвії та Йоана Стелеа з Румунії.

Українську школу склярства представляють Андрій Петровський, Ольга Турецька, Оксана Коклонська, Еліна Білоус і Христина Ковалюк. Для кожного з них ця співпраця стане можливістю перетворити усні розповіді ветеранів на об'ємні художні образи.

Підсумком тривалої роботи стане вихід якісного двомовного видання з однойменною назвою та випуск серії з 10 відеоепізодів.

Документальні відеоролики висвітлюватимуть історії захисників України, процес гарячого формування скла на гуті, інтерв'ю з авторами та елементи сучасної анімаційної графіки.

Культурний контекст та спадкоємність ініціативи

Цей проєкт увійшов до офіційної програми відзначення 30-річчя Національної академії мистецтв України. Він розширює тривалу співпрацю Музею скла у Львові, Західного регіонального науково-мистецького центру НАМ України та ЛНАМ із Національним реабілітаційним центром UNBROKEN.

Раніше, у жовтні 2025 року, українські ветерани вже брали участь у міжнародному виставковому заході "World Glass for Ukraine", що відбувся в межах 13-го Міжнародного симпозіуму гутного скла за підтримки Українського культурного фонду.

Нова ініціатива поглиблює цей формат, переходячи від загальних мистецьких практик до глибокого персонального співавторства.