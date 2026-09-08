Пісторіус оголосив про старт проєкту "Купол над містом": що він передбачає

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про початок реалізації проєкту "Купол над містом". Його мета – створити щит для захисту українських міст від атак.

Про це йшлося перед початком онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 8 вересня.

Що сказав Пісторіус

Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина долучається до проєкту "Купол над містом".

Я радий, що важливий проєкт City Dome зараз реалізується. У межах цього проєкту Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет,

– сказав він.

Німецький міністр додав, що, окрім зміцнення ППО України, його країна робить значний внесок у нарощування інших спроможностей ЗСУ.

Зокрема, Німеччина продовжуватиме безперервні постачання безпілотників та боєприпасів великої дальності для стабілізації фронту.

Окрім поточних заходів підтримки, країна профінансує кілька десятків тисяч снарядів великої дальності для артилерії.

"Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та надані Україні", – розповів міністр оборони Німеччини.

До слова, очільник Міноборони України Євгеній Хмара під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" також повідомив, що Україна укладає контракти на постачання 1000 ракет для Patriot коштом кредиту ЄС.