24 Канал запускає проєкт Люди про життя, успіхи та падіння знакових постатей

Ми часто знаємо людей за одним фактом. Хтось назавжди залишився для нас "тим, хто зіграв у тому фільмі", хтось "людиною, яка винайшла…", а хтось прізвищем із підручника історії. Але за кожним таким іменем є ще один не менш цікавий факт, чи історія.

Як людина стала відомою? Що було до успіху? Які рішення змінили її життя? І що залишилося за межами красивої історії про перемогу? Саме про це новий проєкт 24 Каналу Люди.

Які формати будуть у проєкті Люди

Редактори планують розповідати про знаменитостей, спортсменів, науковців, митців, політиків, історичних постатей та інших людей, які впливали на свій час або продовжують це робити сьогодні.

Однак це будуть не сухі біографії з датами та переліком досягнень. Редакції цікаво показати людину за відомим ім'ям – з її амбіціями, помилками, втратами, складними рішеннями та несподіваними поворотами.

На розділі також будуть інтерв'ю з цікавими та яскравими особистостями та простими людьми, з якими ми стоїмо в одній черзі у супермаркеті або ж разом гуляємо десь у парку. Озирніться довкола. Можливо, поруч із вами зараз сидить наш наступний герой,

– ділиться Назарій Лазур, керівник відділу розважального контенту.

Редакція планує зосередитись на наступних форматах:

історії успіху,

біографії з неочікуваними фактами,

рубрика Персона дня та тематичні добірки.

Також журналісти в межах проєкту писатимуть про тих, хто змінив світ, і про тих, чиї імена незаслужено залишилися в тіні.

Інтервʼю з людьми, яких зустрічаємо щодня

Окремий напрямок проєкту Люди — особистості, яких ми можемо зустріти просто зараз. У проєкті з'являтимуться інтерв'ю з цікавими персонами та звичайними українцями, чиї історії теж варті уваги.

Бо іноді за сусіднім столиком у кав'ярні, у черзі в супермаркеті чи на лавці в парку може сидіти людина з історією, яку захочеться прочитати,

– додає Назарій Лазур.

Проєкт 24 Каналу Люди про тих, кого ми начебто вже знаємо. Але, можливо, зовсім не знаємо їхніх історій. І, можливо, серед них ви впізнаєте не лише когось відомого, а й трохи себе.

Перші публікації з життя публічних та відомих вже можна прочитати, натиснувши тут.