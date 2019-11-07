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      Прямісінько у центрі Львова сталася масова бійка українських і французьких фанатів: відео

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      У Львові побилися українські та французькі фанати
      У Львові побилися українські та французькі фанати / Скріншот відео

      На площі Ринок, що у центрі Львова, українські та французькі фанати побилися стінка на стінку. Вибухових уболівальників довелося заспокоювати поліції. Інцидент трапився близько 23:30 6 листопада.

      Про інцидент повідомив депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич. За його словами, бійці передував конфлікт між фанатами, проте під час сутички вони жодних гасел не викрикували. Також очевидці зазначають, що до бійки фанати нічого не били та не поводилися агресивно – лише "бігали та щось вигукували".

      Зверніть увагу! Фанати влаштували жорстоку бійку під час матчу Першої ліги: що кажуть у поліції – відео

      Опісля на місце прибула поліція, однак фанати також розбили і поліцейську машину. Крім того, постраждав один із правоохоронців. За словами свідків, йому розбили голову. У підсумку поліція оточила частину французьких ультрас. Свідки кажуть, що серед них були й українці. Решті вболівальників вдалося втекти. На місці інциденту залишилося багато розбитих пляшок.

      Бійка українських і французьких фанатів у Львові: що було після конфлікту – відео

      Цілком імовірно, що побилися фанати української "Олександрії" та французького "Сент-Етьєна". Матч між цими командами у межах групового етапу Ліги Європи заплановано 7 листопада на "Арені Львів". Крім того, участь у бійці могли брати й львівські ультрас, адже зараз між українськими фанатами триває перемир’я, плюс українські фанати підтримують один одного у єврокубках.

      Детальніше про прийдешню гру! Чи зможе "Олександрія" пройти "Сент-Етьєн": анонс на матч Ліги Європи

      Востаннє масова бійка за участю українських і іноземних фанатів відбулася у лютому. Тоді в центрі Києва побилися ультрас київського "Динамо" та німецького "Айнтрахта". Команди також змагалися в Лізі Європи. У конфлікті взяли участь 42 вболівальники киян і понад 70 гостей з Німеччини. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Спорту Футбол Спорт Ультрас Сутички ФК Олександрія Ліга Європи
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