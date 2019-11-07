Прямісінько у центрі Львова сталася масова бійка українських і французьких фанатів: відео

На площі Ринок, що у центрі Львова, українські та французькі фанати побилися стінка на стінку. Вибухових уболівальників довелося заспокоювати поліції. Інцидент трапився близько 23:30 6 листопада.

Про інцидент повідомив депутат Львівської міської ради та активіст Ігор Зінкевич. За його словами, бійці передував конфлікт між фанатами, проте під час сутички вони жодних гасел не викрикували. Також очевидці зазначають, що до бійки фанати нічого не били та не поводилися агресивно – лише "бігали та щось вигукували".

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Опісля на місце прибула поліція, однак фанати також розбили і поліцейську машину. Крім того, постраждав один із правоохоронців. За словами свідків, йому розбили голову. У підсумку поліція оточила частину французьких ультрас. Свідки кажуть, що серед них були й українці. Решті вболівальників вдалося втекти. На місці інциденту залишилося багато розбитих пляшок.

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Цілком імовірно, що побилися фанати української "Олександрії" та французького "Сент-Етьєна". Матч між цими командами у межах групового етапу Ліги Європи заплановано 7 листопада на "Арені Львів". Крім того, участь у бійці могли брати й львівські ультрас, адже зараз між українськими фанатами триває перемир’я, плюс українські фанати підтримують один одного у єврокубках.

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Востаннє масова бійка за участю українських і іноземних фанатів відбулася у лютому. Тоді в центрі Києва побилися ультрас київського "Динамо" та німецького "Айнтрахта". Команди також змагалися в Лізі Європи. У конфлікті взяли участь 42 вболівальники киян і понад 70 гостей з Німеччини.