Країна-агересор готує превдоферерендум для приєднання окупованих територій Донеччини до росії. Результат вже відомий, адже росія робить все незаконним шляхом.

російські чиновники на 70% сподіваються, що референдум пройде на їхню користь. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни 25 липня.

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Референдум може відбутися в середині вересня

Російські окупаційні чиновники продовжували встановлювати умови для фальсифікації референдумів про анексію на окупованих українських територіях з метою приєднання цих територій до Росії, ймовірно, приблизно в середині вересня,

– пишуть в Інституті.

25 липня оприлюднили російський документ під назвою "Стратегія підготовки та проведення референдуму про приєднання Донецької народної республіки (ДНР) до Російської Федерації".

У документі стверджують, що російські окупаційні чиновники сподіваються відтворити рівень участі в 70% і рівень схвалення 70% у сфальсифікованому референдумі ДНР. Свої розрахунки окупаційна "влада" робила на основі чисельності населення Донецької області. Але в документі неправдиво зазначають, що лише одна жителів Донецька залишається на окупованих росією територіях.

Звідси можна зрозуміти, що результати референдуму будуть неправдивими. В Інституті кажуть, що це, свідчить про те, що Кремль давно планував окупувати та анексувати всю Донецьку область.

У документі також мовиться про використання "знака виборця". Він допоможе запобігти подвійному голосуванню на виборах.

Це низькотехнологічне рішення, яке можна легко обійти, якщо окупаційна влада вирішить фізично кинути скриньки для голосування, а не просто оголосити їхні бажані результати після фіктивного плебісциту,

– мовиться в повідомленні.

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. Плебісцит – це всенародне голосування з питання державної приналежності певної території або політичної долі держави. У деяких країнах плебісцитом називають будь-який обов'язковий референдум.