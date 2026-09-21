"Перемога" партії Путіна: як росіяни коментують результати виборів

У Росії 18 – 20 вересня проходили "вибори" до Державної Думи. На них очікувано перемогла путінська "Єдина Росія".

Росіяни істерично реагують на оголошені їм результати. Свої коментарі вони лишають у соцмережах.

Як росіяни реагують на перемогу "Єдиної Росії"?

В країні-агресорці завершилися парламентські "вибори", які супроводжувалися численними скандалами та звинуваченнями. Зазначимо, що Росія проводила їх також на окупованих територіях України.

Після підрахунку понад 95% бюлетенів "Єдина Росія" набирає понад 50%. Вона отримає рекордну за всю історію кількість – 355 місць у Держдумі та зможе одноосібно ухвалювати будь-які закони та поправки до конституції. Хоча це має невелике значення, адже їхні конкуренти такі як "КПРФ" чи "ЛДПР" насправді не є ніякою опозицією і підтримують Кремль в усіх важливих питаннях.

Після оголошення результатів деякі росіяни обурювалися таким результатам. Вони казали, що влада підтасувала цифри.

Росіяни плачуть через результати голосування: дивіться відео

Зазначимо, що "Єдина Росія" вшосте поспіль з 2003 року перемагає на псевдовиборах.

Росіяни не бачать перспектив для своїх дітей: дивіться відео

Росіяни кажуть, що влада завжди підтасовувала результати. Проте цього разу вона робила це набагато "нахабніше".

Як проходять "вибори": дивіться відео

Вчителька з Росії розповіла про те, що її змушували прийти проголосувати. Проте, вона дізналась, що її голос вже зарахували.

Як в країні-агресорці використовують голоси людей без дозволу: дивіться відео

Зазначимо, що у Чечні Рамзан Кадиров отримав 99,85% голосів.

В країні-агресорці відбулись "вибори без вибору": дивіться відео

Нагадаємо, що міжнародна спільнота засудила проведення "виборів" Кремлем на окупованих територіях. У МЗС Польщі назвали таке голосування незаконним.